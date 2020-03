06/03/2020 | 07:11



Nove pessoas morreram e 85 ficaram feridas em um incêndio ontem em uma padaria na Faixa de Gaza, disseram autoridades palestinas sem especificar as causas do incidente.

Entre as vítimas estão quatro crianças, disse Ashraf Qodra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza. Alguns feridos estão em estado grave, acrescentou. O fogo atingiu também um mercado. Os dois estabelecimentos comerciais funcionavam no campo de refugiados de Al Nouseirat, controlado pelo Hamas.