06/03/2020 | 06:44



O emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum (foto), sequestrou e manteve duas filhas em cativeiro entre 2000 e 2018, além de criar uma campanha de "medo e intimidação" contra sua sexta mulher, a princesa Haya Bint Al-Hussein da Jordânia (foto), concluiu a Suprema Corte do Reino Unido em decisão divulgada nesta quinta-feira,5.

O tribunal de Londres considerou "provados" esses fatos contra o xeque Mohammed, de 70 anos, premiê e vice-presidente dos Emirados Árabes. Não há punição prevista ao xeque, mas a princesa, de 45 anos, que chegou à capital inglesa fugindo do ex-marido, em abril do ano passado, ficou com a guarda da filha Al Jalila, de 12, e do filho Zayed, de 8, que moram com ela.