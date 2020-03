O que são relevantes serviços prestados?

Dérek Bittencourt



A Câmara de Mauá receberá hoje, a partir das 19h, solenidade para entregar o título de cidadão mauaense a três personalidades do esporte: Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, Fernando Enes Solleiro e o tetracampeão Mauro Silva, ambos vice da entidade que gere o futebol estadual. O vereador Neycar, autor do projeto para condecorar o trio, justificou que a homenagem se deve “pelos relevantes serviços prestados ao município do Mauá”. Para ser bem sincero e sem querer cometer nenhuma injustiça, o único motivo que eu vejo para tal honraria é pela ajuda em recolocar a cidade no mapa de sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano depois de 24 temporadas, o que se desenrolou no segundo semestre de 2019. Tanto que o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi, que ficou como time-sede, reiterava a cada entrevista os agradecimentos ao mandatário da FPF, sem entrar em detalhes.

Foi ótimo ver o Estádio Pedro Benedetti reformado, com novo gramado e recebendo grandes públicos. Os mais saudosos recordavam os áureos tempos, quando a praça esportiva ficava sempre cheia para assistir aos jogos do Grêmio Mauaense. Ou então quando recebe as finais da várzea da cidade. Então, por este lado, sem dúvida foi muito bom trazer a maior competição de base do mundo de volta ao município. Questiono somente se este fato, isoladamente, é suficiente para justificar o status de “relevantes serviços prestados ao município de Mauá”.

Se me permitem, sugiro às câmaras do Grande ABC que olhem com mais atenção aos heróis que estão aqui nas sete cidades. Sem menosprezar as importâncias de Reinaldo, Fernando e Mauro Silva, porque têm, sim, sua relevância, mas temos pessoas do esporte que fazem e/ou fizeram muito mais de Santo André a Rio Grande da Serra. Verdadeiros heróis que fomentam, que ensinam, que agregam, que disciplinam, que superam grandes dificuldades para representarem os municípios, entre inúmeras outras variáveis amplamente pertinentes. Se os vereadores mauaenses necessitam de sugestões para condecorar como cidadão municipal, tenho dois nomes na ponta da língua – se não me falha a memória e a pesquisa foi benfeita, não receberam tal título: Osvaldo Begliomini, técnico do vôlei masculino, merece muito mais do que moção de aplausos; e Vlademir Pereira da Silva, hoje presidente da Liga São Paulo de Basketball, que por anos manteve projeto social que beneficiou centenas de crianças e jovens. E são apenas dois exemplos. Mas existem centenas de outros e espalhados por toda a região. Talvez seja necessário levar em conta mais o reconhecimento pelos reais serviços prestados do que pelo cargo que a pessoa ocupa.

DO YOUTUBE PARA AS QUADRAS

O Santo André Futsal realizou na segunda-feira seu primeiro jogo treino visando a temporada 2020 da modalidade. O time do técnico Ivan Gomes foi a Sorocaba desafiar o poderoso Magnus. E qual foi a surpresa ao ver no time adversário uma das figuras mais influentes da internet brasileira: Fred, do canal Desimpedidos, do YouTube, que conta com nada menos do que 7,970 milhões de inscritos. O youtuber já demonstrou em diversos vídeos que tem habilidade e sempre se destaca nos jogos festivos de fim de ano. Trata-se de contrato temporário, válido apenas para os amistosos de pré-temporada e que estão sendo filmados para, posteriormente, integrar o ról de filmes da plataforma on-line, mostrando a experiência do rapaz em se tornar um atleta profissional. Segundo quem estava presente ao jogo, Fred demonstrou familiaridade com a bola. E, no fim, foi presenteado com uma camisa do time andreense.

Outra figura que faz sucesso na internet e vem desfilando suas habilidades nas quadras de futsal – mas este aqui na região – é Luís Henrique Blanco. Talvez desta forma fique difícil de reconhecê-lo, afinal, ele assina como Lucaneta 10, praticante do freestyle. Estudante da Universidade Metodista de São Paulo, vai disputar o Juca (Jogos Universitários de Comunicação e Artes) vestindo a camiseta laranja e representando toda a ‘gariloucura’. Em vídeo postado há alguns dias, durante amistoso do time da Metô, o habilidoso jogador aparece aplicando um rolinho (ou caneta, sua especialidade), mesmo estando deitado no chão da quadra do Idalina, em São Caetano. Quem não viu, vale a pena. Em seu Instagram, o youtuber recebeu elogios de diversos jogadores profissionais como o melhor do mundo no futsal, Falcão, e muitos outros do campo, como Bruno Alves, Jean Mota etc.

PATROCÍNIO

A cidade de São Bernardo perdeu no ano passado o investimento que a Caixa fazia a diversas modalidades esportivas. E está muito próximo acordo com uma estatal: a Sabesp. Segundo fonte, as conversas estão adiantadas e o prefeito Orlando Morando deve fazer o anúncio em breve. Tal situação pode significar o retorno de alguns esportes que acabaram perdendo espaço, prestígio e orçamento. Na torcida pelo desfecho positivo do negócio.