Jogadores do Azulão entram em greve por salários atrasados

05/03/2020 | 23:54



O dia depois da derrota para o Taubaté, por 2 a 1, no Interior, foi bastante tumultuado no São Caetano. Jogadores se recusaram a treinar por conta dos salários atrasados há dois meses e comunicaram a decisão ao técnico Alexandre Gallo na reapresentação. A greve prejudica a preparação para o confronto contra Atibaia, amanhã, às 15h, em casa, pela 11ª rodada da Série A-2.

A diretoria do Azulão confirmou a situação. “Jogadores não treinaram em razão dos salários atrasados. Não houve treino em função disso. Realmente aconteceu este fato, fizeram reunião, procuraram o treinador e comunicaram que não tinham cabeça para o treinamento por conta dos atrasos. É situação difícil. Nunca na minha vida no futebol tinha acontecido isso”, confirmou o executivo de futebol, Paulo Pelaipe.

O problema do São Caetano se agrava a cada dia. Os atrasos acontecem com frequência desde o segundo semestre de 2019 e se intensificou no fim da temporada. O fato contribuiu para o afastamento do ex-presidente Nairo Ferreira de Souza e do vice, Roberto Campi. Diretor jurídico, Carlos André Lopes assumiu o comando e fica pelo menos até o fim do mandato, em abril, mas enfrenta dificuldade para restabelecer a situação. Neste ano, ninguém no clube viu a cor do dinheiro, nem jogadores nem funcionários do clube social.

“O patrocinador (investidor)que retornou está fazendo esforço para colocar a casa em ordem, não é fácil, porque tem muitas dívidas e que vão além dos atletas profissionais. Tem aluguéis e outros problemas. Estamos na medida do possível fazendo as coisas acontecerem. Não conseguiu ainda resolver 100%. Não vou fugir da responsabilidade, mas amanhã (hoje) vou me reunir com o Dr. Carlos André Lopes (presidente do clube social), com o Carlos Oliveira (presidente da São Caetano Futebol Ltda.), para que, com calma, a gente possa encontrar solução, conversar com o patrocinador, falar dessa situação que estamos enfrentando, conversar com os jogadores, mostrar o que estamos fazendo e pedir voto de confiança. Entendemos a situação deles, são profissionais, têm família, vamos tentar fazer o melhor para que a gente possa encontrar solução favorável e eles possam se concentrar em jogar futebol”, explicou Pelaipe.

Uma das preocupações da diretoria do São Caetano é com o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa dia 2 de maio. Artigo do regulamento prevê a perda de três pontos em caso de atraso de um mês nos salários, mas para isso o clube tem de ser denunciado. “A CBF comunicou que vai aplicar multa e perda de pontos. Isso é importante. Vamos respeitar e cumprir a regra. Já fomos alertados disso”, finalizou Paulo Pelaipe.