Decisão didática

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 23:59



Nos tempos atuais, onde o discurso de austeridade é utilizado pelos donos do poder, com razão, para justificar o cancelamento ou redução de benefícios sociais ou programas públicos, a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), obrigando os vereadores de Diadema a devolver parcela dos salários correspondente a reajuste ilegal que se autoconcederam, é didática. O Brasil – e não é diferente nas sete cidades do Grande ABC – enfrenta uma das piores crises econômicas da história, o que recomenda ainda mais cautela e bom-senso no uso dos parcos recursos do erário.

Como não podem alegar desconhecimento da precária situação financeira do País e também do município, já que são eles que aprovam o orçamento da cidade, os vereadores de Diadema deveriam ter um pouco mais de cuidado quando se trata de sobrecarregar o governo com despesas. Infelizmente, pensaram mais neles próprios do que na comunidade – até que decisão dos desembargadores paulistas, atendendo a pedido do Ministério Público, pôs fim à farra.

A hipocrisia entre discurso e prática na lida com o dinheiro do contribuinte, evidentemente, não se restringe à Câmara de Diadema. Pelo contrário. Exemplos abundam no Grande ABC. Não faz muito tempo que os vereadores de São Bernardo, legislando descaradamente em causa própria, aprovaram o pagamento de 13º salário para eles próprios. O disparate com a verba pública só não prosperou por causa da grita da sociedade, que inibiu também atitude semelhante dos parlamentares de São Caetano.

É lamentável que tenha de ser a Justiça a demonstrar aos vereadores a conduta que eles deveriam seguir de forma inata, devido ao zelo com município que juraram praticar ao tomar posse do mandato. Que após a didática sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, os legisladores diademenses tenham aprendido a lição. E que os demais políticos do Grande ABC se conscientizem de que devem adotar para si a mesma rigidez no trato do dinheiro público que exigem do restante da sociedade.