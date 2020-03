Tentativa de evitar fissura em Diadema

Fábio Martins



06/03/2020 | 00:01



Diante da forte repercussão em torno da ameaça de Ronaldo Lacerda, de Diadema – vereador mais bem votado da cidade, com 5.700 votos no pleito de 2016 –, de se desfiliar do PT ao identificar que está sendo preterido na discussão de entrar como vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito José de Filippi, o presidente paulista do petismo e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, chamou os envolvidos para encontro hoje no intuito de debater sobre o impasse. O dirigente estadual convidou ainda os deputados Teonilio Barba e Luiz Fernando Teixeira na tentativa de auxiliar nas tratativas para aparar arestas e frear possível racha no diretório local. Isso porque a legenda vê no município um dos principais cenários políticos – mesmo após duas derrotas consecutivas para Lauro Michels (PV) – para retomar espaço perdido.

BASTIDORES

No cabresto

Por falar no prefeito diademense, Lauro Michels insiste, segundo fontes do Paço, no plano de emplacar o seu ex-vice Márcio da Farmácia (Podemos), hoje deputado estadual, na condição de sucessor. Apesar das sinalizações negativas de Márcio, o verde não desistiu da empreitada. Mas tem utilizado, recentemente, de retaliações sobre indicados do aliado na Secretaria de Obras, alterando servidores municipais de seus cargos e até transferindo do local de origem. A situação tem incomodado o grupo.

Parabéns – 1

Foi intensa a movimentação de amigos e aliados políticos do ex-vereador Fabio Palacio, pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, no almoço de comemoração de seus 42 anos, ontem, em tradicional churrascaria no Centro da cidade. Dois deputados estaduais compareceram para os cumprimentos, inclusive Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito são-bernardense, Orlando Morando, também tucano.

Parabéns – 2

O ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) aproveitou o almoço para garantir fidelidade total ao projeto de Fabio Palacio ao Executivo são-caetanense. O democrata chegou a dizer que abre mão da candidatura própria e compõe com o aniversariante, como vice, se as pesquisas indicarem que o aliado está mais bem posicionado. “Presente de grego”, observou um adversário, gaiato.

Mensagens

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, a vereadora Bete Siraque veiculou outdoors pela cidade com mensagem em torno das mobilizações do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O material diz que “quem agride a mulher, agride a família”. A petista já mostra na publicidade pontos que deve abordar na campanha eleitoral, incluindo pautas do movimento feminino, o fato de exercer a função de professora da rede pública e a estrela do partido em formato estilizado, em outras cores, evitando a tradicional vermelha. Amanhã, ela marcará presença em ato pelo calçadão da Oliveira Lima.

Dia do fico

O vereador Benedito Araújo, do PT de Rio Grande da Serra, que era especulado para migrar ao PSB, bateu o martelo e vai ficar no petismo para buscar a reeleição. A decisão foi comunicada ao pré-candidato a prefeito da sigla, Erick de Paula, e ao ex-deputado estadual Luiz Turco, em encontro numa padaria da cidade. Diante da definição pela permanência, ele entrará na chapa proporcional liderada por Erick.