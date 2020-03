PSL banca nome de Rafael: ‘Chance de recuo é zero’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 00:01



Homem forte do PSL no Estado, o deputado federal Júnior Bozzella assegurou que, se o vereador Rafael Demarchi (Republicanos) quiser ser prefeiturável de São Bernardo e apresentar projeto consistente para o pleito, não haverá recuo ou composição com quaisquer outras forças políticas do município na disputa.

Rafael tem negociado com Bozzella ingresso no PSL para concorrer à Prefeitura de São Bernardo, em busca de se consolidar como terceira via na eleição. A ideia do parlamentar é, inclusive, incluir os vereadores Mauro Miaguti (DEM) e Julinho Fuzari (Cidadania) no projeto do antigo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro (hoje sem partido).

Ao Diário, Bozzella declarou que a chance de retirar uma candidatura encaminhada é “zero”. Ele citou ter sido vítima de caciques antes de se eleger deputado federal em 2018 – Bozzella foi candidato a prefeito de São Vicente em 2016 e, anos antes, teve projeto eleitoral ceifado no PSDB.

“Na política precisamos ousar. O medo de perder nos tira vontade de ganhar. Estimulo muito a oxigenação, a alternância, as novas lideranças. (Defendo) Aqueles que têm projetos sérios, que querem botar a cara. Sofri na pele o que os caciques políticos me impuseram. Não desejo para os outros o que passei. Se as pessoas estão com projeto sério, candidatura colocada, por mais difícil que seja (vou apoiar). Já vi casos de candidaturas desprezadas vencedoras, como o Bolsonaro”, bancou o presidente paulista da sigla.

Para Bozzella, ter candidatura própria do PSL em São Bernardo seria simbólica. “São Bernardo é o berço do PT, então seria emblemático termos um projeto próprio a prefeito trabalhando na nossa direção. Demos liberdade para esse grupo (de Rafael) se viabilizar”, afirmou o deputado, que é irmão de Fabiana Bozzella, secretária adjunta de Assuntos Jurídicos de Santo André.

O cenário atual da eleição em São Bernardo apresenta polarização entre o prefeito Orlando Morando (PSDB), candidato à reeleição, e o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), que tenta retornar ao posto. O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que poderia se colocar como terceira via, disse que apenas em abril declara se será ou não candidato. Outros nomes de menor expressão por ora buscam espaço no páreo, como o suplente de vereador Leandro Altrão, do PSB.

Bozzella discorreu ainda que há diretriz em nível nacional para que em cidades do porte de São Bernardo lancem candidaturas às prefeituras e que sejam competitivas. “Ter candidatura majoritária é importante até para que o partido não sirva de puxadinho, de reboque de ninguém”, sustentou.

No município, o PSL tem um deputado: Coronel Nishikawa. Mas o parlamentar estadual já reclamou ter sido alijado da discussão sobre o futuro da legenda em São Bernardo. Ele esteve recentemente em reunião com Morando, porém, publicamente, avisou que estará fora de qualquer movimento eleitoral neste ano.