Número de casos confirmados do novo coronavírus sobe a 8 no País

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 00:01



Subiu para oito o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no País. O Ministério da Saúde informou, na tarde de ontem, que são seis pacientes contaminados no Estado de São Paulo – dois deles infectados após contato com o homem de 61 anos, identificado como primeiro do Brasil –, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Um exame testou como positivo no Distrito Federal, mas ainda está sendo aguardada a contraprova.

A contaminação dos dois pacientes em São Paulo por contato com um homem que se infectou durante viagem à Itália confirma que o vírus já circula no País. Ao todo, são monitorados 636 casos e outros 378 já foram descartados. No Estado de São Paulo, são 182 pessoas que aguardam a confirmação por exames.

Na região, o número de suspeitos se estabilizou em 15 há pelo menos dois dias: cinco em Santo André, cinco em São Bernardo, um em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. Ao menos sete casos já foram descartados.

CUIDADOS

A coordenadora do curso de medicina da Universidade Anhembi Morumbi em São José dos Campos, Paula Vianna, explicou que a corona é uma família de vírus conhecida desde 1960 e que causa infecções respiratórias. Ao longo dos anos e sazonalmente, mutações têm causado quadros de maior gravidade, como ocorre recentemente com o Covid-19.

Essa infecção, destaca a especialista, é mais perigosa para idosos e pessoas com outras doenças, como diabete e hipertensão. Medidas individuais de higinene auxiliam na prevenção, como lavar sempre as mãos e fazer uso de álcool gel, mas que especialmente nos grupos de risco, vacinação contra a gripe e pneumonia podem ser encaradas com o medidas de saúde pública.

“Protege os indivíduos dessas doença (gripe e pneumonia) e ajuda a não sobrecarregar os sistemas públicos e privados de saúde”, concluiu.