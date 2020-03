Criança fica ferida após disparo acidental de arma de fogo pelo irmão em Mauá

Do Dgabc.com.br



05/03/2020 | 20:51



Um menino de 3 anos ficou ferido após o irmão mais velho, 5, disparar acidentalmente o revólver do pai, no bairro Guapituba, em Mauá, nesta quinta-feira (5).

De acordo com boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), para averiguar denúncia de disparo de arma de fogo e pessoa ferida.Chegando no local, na rua José Vidal Senin, os agentes foram recebidos por um vizinho que entregou a arma e informou que a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o PS (Pronto-Socorro) do Hospital Nardini, para onde se descolaram.

No hospital, a mãe das crianças relatou que estava na cozinha preparando o almoço enquanto os filhos brincavam no quarto do casal. Ela ouviu um barulho característico de disparo de arma de fogo e quando entrou no cômodo se deparou com o caçula ferido nas costas e no braço esquerdo e pediu ajuda ao vizinho para chamar o socorro. A criança não corre risco de vida.

O pai, Rafael Santos Sartori, 37 anos, é agente penitenciário e proprietário do revólver e outras duas armas, uma pistola semiautomática e uma espingarda calibre 12, todas devidamente registradas.

Os policiais apuraram que Sartori, sabendo dos riscos de portar armas de fogo em residência com crianças sempre foi muito cauteloso, guardando-as fora do alcance dos filhos, mas queontem quando chegou em casa, acabou deixando a arma municiada e sem a trava de gatinho guardado dentro de uma caixa sobre um móvel no quarto.

O caso foi registrado no 2º DP (Parque das Américas) de Mauá , como disparo de arma de fogo, lesão corporal culposa e omissão de cautela. A arma foi apreendida.