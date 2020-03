Aniversário de filho de David e Victoria Beckham tem caviar e sanduíches de quase 900 reais

05/03/2020 | 19:10



Na última quarta-feira, dia 4, o filho de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, completou 21 anos de idade no restaurante Wagyumafia em Londres. Além de seus pais, estavam presentes na comemoração Romeo, Cruise e Harper, seus irmãos, e sua namorada, Nicola Pelz.

Segundo o Daily Mail, a festa contou com um amplo cardápio - que David Beckham fez questão de compartilhar em seus Stories do Instagram - preparado pelo time de chefs do restaurante, incluindo caviar, cesta de sushi e um sanduíche de carne Wagyu - que custa 140 libras, aproximadamente 828 reais. Ao final, Brooklyn recebeu um bolo enfeitado com 21 velas!

Além da comemoração, o aniversariante recebeu declarações fofas de David, Victoria e Nicola. A namorada postou duas fotos com Brooklyn e escreveu:

Feliz aniversário para o amor da minha vida! Você tem o coração mais lindo que eu já conheci!

A mãe, além de postar fotos do filho com os irmãos e dela ao lado do marido e do filho durante a comemoração, compartilhou uma foto de Brooklyn bebê nos braços do pai e declarou:

Você é nosso tudo!

Por fim, David Beckham escreveu um texto falando o que mais eu posso dizer, além que você se tornou uma pessoa linda - por dentro e por fora - e que deixa o papai todo orgulhoso.