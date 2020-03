Yony González deve ficar fora contra o Novorizontino; Ramiro não volta

05/03/2020 | 18:30



O técnico Tiago Nunes não deve contar com o atacante Yony González para o jogo do Corinthians contra o Novorizontino, neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com dores na coxa direita, o colombiano nem sequer foi para o campo no treino desta quinta-feira.

Yony González sentiu o problema muscular na partida contra o Santo André, no dia 26 de fevereiro. O atacante não teve nenhuma lesão diagnosticada após passar por exames, mas não treinou normalmente nenhuma vez depois disso. Nesta semana, ele fez apenas alguns exercícios no campo.

Como o treino desta quinta-feira foi fechado é impossível saber o que Tiago Nunes prepara para substituir Yony González. O treinador comandou trabalhos táticos, visando construção de jogadas e movimentações ofensivas e defensivas, segundo informação publicada pelo site do Corinthians.

A certeza é que Ramiro ainda não fica à disposição. A programação da comissão técnica indicava um possível retorno contra o Novorizontino, mas o prazo foi prorrogado. A novidade é que o jogador pelo menos já trabalhou no campo de chuteira. Anteriormente, ele sempre surgia usando tênis.

Ramiro está fora da equipe desde o dia 30 de janeiro, quando sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, na partida diante da Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A lesão foi o jogador, então titular com Tiago Nunes, perder os dois jogos contra o Guaraní do Paraguai, pela segunda fase da Copa Libertadores da América, quando o Corinthians foi eliminado. O meio-campista estava jogando bem até aquele momento.