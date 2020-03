Obituário - 6 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/03/2020 | 00:01



Santo André

Antonio Alves Lisboa, 75, natural de Rafard (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Vale da Paz.

Antonio Rodrigues Silva, 91, natural de Itabi (SE). Residia no Bairro Paraíso, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Correa de Almeida, 60, natural de Santo André (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Rodrigues da Rocha, 74, natural de Pilão Arcardo (BA). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Cripa Vitoretti, 77, natural de Pinhalzinho (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaias Marques da Rocha, 76, natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cerâmica.

Juscelina Gomes de Oliveira, 72, natural de Taiobeiras (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kim Akoa, 98, natural de Registro (SP). Residia no Bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José

Maria Dirce dos Santos, 76, natural de Santa Adélia (SP). Residia no Parque São Bernardo Novo, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André

Nelson Alves de Souza, 83, natural de Lorena (SP). Residia no Centro em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires

Santa de Lourdes Barbosa, 72, natural de Conquista (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zélia Firmino Fiusa, 75, natural de Crisólia (MG). Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

São Bernardo do Campo

Antonio Horta, 79, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 29. Cemitério do Araçá.

São Caetano

Mara Betânia Mendonça de Oliveira, 52, natural de Acopiara (CE). Residia no Centro de São Caetano. Dia 29. Cemitério Cerâmica.

Diadema

Diomar Sabino Maciel de Assis, 68, natural de Valparaíso (SP). Residia no Bairro Taboão, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Renato Gomes da Silva, 67, natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Mauá

Brenda Victoria Caetano, 20, natural de Mauá (SP). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

José Severino da Silva, 60, natural de Recife (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Maria Cassimiro da Silva, 57, natural da Bahia. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Batista Braz, 58, natural de Glória (BA). Residia no Jardim Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Tosika Wakatoshi, 86, natural de Marília (SP). Residia no Centro Alto, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José

Sônia Lucenti, 63, natural de Bauru (SP). Residia na Vila Suissa, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José