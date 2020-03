Jogadores do São Caetano fazem greve em razão de salários atrasados

Dérek Bittencourt

05/03/2020 | 17:42



Os atrasos salariais colocaram fim à paciência dos jogadores do São Caetano. Sem receber os meses de janeiro e fevereiro. os atletas se reuniram com o técnico Alexandre Gallo e informaram que não iriam participar do treinamento desta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol Paulo Pelaipe.

"Realmente aconteceu este fato. Jogadores fizeram reunião, procuraram o treinador e comunicaram que não tinham cabeça para o treinamento por conta dos atrasos. É situação difícil. Nunca na minha vida no futebol (40 anos) tinha acontecido isso", declarou o dirigente, que projeta resolução da situação. "O patrocinador que retornou está fazendo esforço para colocar a casa em ordem", completou.

A diretoria pediu aos jogadores voto de confiança. O treino desta sexta-feira está confirmado e, por ora, não há risco de os jogadores não irem a campo sábado, na partida contra o Atibaia, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Na quarta, o Azulão voltou de Taubaté com revés por 2 a 1, de virada, na bagagem.