05/03/2020 | 16:23



Relator do chamado "Plano Mansueto", projeto com medidas para socorrer Estados e municípios com dificuldades fiscais, o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) disse nesta quinta-feira, 5, que pretende esgotar as discussões sobre o projeto de lei nas próximas duas semanas. O parlamentar afirmou ainda esperar que o plano seja votado no plenário da Câmara ainda no primeiro trimestre do ano.

Segundo Pedro Paulo, entre os próximos passos para o projeto no Congresso está o alinhamento das demandas dos Estados com o governo e o Ministério da Economia, além de reuniões com bancadas.

A ideia do deputado é de que o projeto vá direto ao plenário da Câmara, sem passar por uma comissão especial.