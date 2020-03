Estrutura de iluminação de programa de Silvia Abravanel no SBT cai

05/03/2020 | 16:10



Parece que Silvia Abravanel não está com muita sorte recentemente. Dessa vez, uma estrutura de iluminação do estúdio de seu programa Bom Dia & Cia, do SBT, cedeu. O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria da emissora, que confirmou a informação, mas garantiu que ninguém se machucou:

Um grid de iluminação cedeu. O SBT esclarece que nenhum funcionário foi atingido ou se machucou. A engenharia da emissora está apurando o motivo da ocorrência.

Recentemente, Silvia ganhou destaque nas redes sociais - de forma negativa - após ser acusada de humilhar a equipe de seu programa. Pouco tempo depois, ela teve o pedido de demissão negado pelo próprio pai, Silvio Santos, e ainda foi acusada de novamente expor outro funcionário de sua atração.

Tenso, né?