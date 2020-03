05/03/2020 | 16:10



Como você viu, Giselle Itié deu à luz seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Guilherme Winter, na última segunda-feira, dia 2. Horas depois do anúncio da gravidez, a atriz divulgou a primeira imagem do bebê e também o nome do pequeno: Pedro Luna. Agora, Giselle falou um pouquinho sobre a sua experiência com a maternidade em seus Stories do Instagram. Na tarde desta quinta-feira, dia 5, a artista fez um desabafo sobre o quanto é difícil se acostumar com a rotina de um recém-nascido.

Maternidade real? Temos por aqui. Predrin não dorme de madrugada, escreveu a artista.

Giselle também exibiu a sua cara de cansaço, embora dê para notar que ela já é super apegada ao neném, não é?