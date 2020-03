Shopping de São Bernardo recebe feira de adoção de pets neste sábado

Do Dgabc.com.br



05/03/2020 | 16:08



O Golden Square Shopping, em São Bernardo, recebe neste sábado mais uma edição do Evento de Adoção de Cães e Gatos, em parceria com o Instituto Luisa Mell, no Espaço Pet (Avenida Kennedy, 700), das 10h às 18h. A atriz, apresentadora e ativista, que administra abrigo com cerca de 300 animais, entre cães e gatos, estará presente no evento. A entrada é gratuita.

Ao todo, 45 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos, resgatados pela instituição estão aguardando uma família acolhedora. A maioria deles era vítima de maus-tratos ou foi abandonado antes de chegar ao abrigo. Os animais estarão castrados, vacinados e vermifugados.

Os interessados na adoção deverão emitir o cupom disponível no Aplicativo do Golden Square Shopping para poder participar do processo de seleção e triagem. Os aprovados serão informados ao final da entrevista, no próprio centro de compras.

Para que o processo de adoção seja realizado, o candidato deverá ter em mãos RG ou CNH, um comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. Também será necessário preencher questionário específico para cães e gatos e assinar o Termo de Adoção Responsável.