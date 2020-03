O ano do Consórcio

Do Diário do Grande ABC



Passado o período turbulento de dois longos anos, 2017 e 2018, em que sua existência ficou seriamente ameaçada por causa do personalismo exacerbado de seu então comandante, o prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC entra em 2020 preparado para exercer seu papel fundamental no desenvolvimento conjunto das sete cidades. Reunificado graças à competência do andreense Paulo Serra, também tucano, o colegiado está pronto para, agora sob o comando do rio-grandense Gabriel Maranhão (Cidadania), liderar ações importantes para a região.

Problemas que angustiam o Grande ABC desde tempos imemoriais, como a destinação final do lixo urbano, as enchentes e os engarrafamentos, ainda aguardam soluções. O fato de essas questões possuírem consequências regionais demanda ação coordenada. Melhor, portanto, que sejam executadas por organismo intermunicipal, que tenha legitimidade para congregar interesses difusos da população das sete cidades. O Consórcio surge como resposta adequada para o enfrentamento de tais desafios.

As primeiras ações de Maranhão à frente do colegiado demonstram que o prefeito de Rio Grande da Serra sabe a importância exata do Consórcio para o sucesso das políticas e dos projetos de desenvolvimento econômico e social do Grande ABC. A manutenção de Edgard Brandão no cargo de secretário executivo da instituição comprova o compromisso do novo presidente com a estabilidade do organismo. Como os mandatos na presidência do colegiado são de apenas um ano, o andamento das atividades pode ficar comprometido se cada gestor que chega optar pela troca de todo o pessoal.

Maranhão dá claros indícios de que, para ele, a missão do Consórcio, de zelar pelos sete municípios, está muito acima das vaidades de cada um de seus representantes – pensamento que, só por muito pouco, não destruiu uma das instituições mais emblemáticas do Grande ABC, que, aliás, inspira a formação de colegiados Brasil afora. Que venha 2020!