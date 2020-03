Tudo sobre VPN: o que é, como funciona e como escolher

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/03/2020 | 15:48



Se a proteção de dados é uma de suas preocupações constantes ou se você precisa fazer o acesso remoto a documentos e outros recursos disponíveis somente na rede de computadores em seu trabalho, o uso de um VPN é uma das alternativas para aumentar a segurança na internet. Porém, se você ainda não sabe ao certo como funciona nem o que faz, a seguir, confira o que é a tecnologia.

O que é VPN?

VPN significa “Virtual Private Network” (Rede Privada Virtual, em português). É uma ferramenta que torna a sua navegação anônima, oferecendo mais segurança e privacidade aos seus dados. Pode ser instalado em computadores e diversos dispositivos móveis usados para navegar online.

Como funciona o VPN?

O VPN cria uma rede privada criada dentro da própria internet, conectando você, sozinho, a um servidor de forma criptografada. No processo, seu IP é mascarado e apontará para outra localidade, protegendo a sua localização e seus dados.

Por que usar um VPN?

Para cada perfil de usuário da internet, existe uma vantagem que o VPN pode oferecer. Confira as principais:

– Por criar uma rede privada para a sua navegação, a chance de ser hackeado diminui bastante;

– Com um VPN, você pode acessar conteúdos de serviços de streaming que estão bloqueados para o país em que você mora ou está visitando;

– Suas pesquisas feitas no Google, Bing ou similares estarão protegidas;

– Acessar redes públicas costuma oferecer um grande risco, por expor seu dispositivo a hackers e malwares. No entanto, com um dos melhores VPNs do mercado, seus riscos diminuirão e muito;

– O VPN irá impedir que seus dados sejam utilizados para o envio de publicidade baseada em seus hábitos de consumo e navegação, te protegendo de anúncios que poderiam te incentivar a fazer compras;

– Se você costuma baixar ou transmitir Torrents, o VPN faz com que seu endereço IP verdadeiro fique escondido.

Como escolher o melhor VPN?

O VPNOverview é um site especializado em VPN. Entre seus conteúdos, ele traz informações sobre os melhores provedores do mercado. Também vale a pena acompanhar a página, caso você queira se aprofundar no assunto e navegar com mais proteção.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, conheça 15 hackers famosos e suas façanhas: