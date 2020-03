Marcella Blass

Do 33Giga



05/03/2020 | 15:48



De acordo com a ONU Mulheres, empoderar a população feminina e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais são garantias para o fortalecimento de economias e negócios, além da melhora da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável. Março é o Mês Internacional da Mulher, e o 33Giga separou uma lista com 40 canais no YouTube comandado por moças incríveis que falam sobre feminismo e empoderamento feminino. Confira e saiba mais sobre esse movimento de transformação.















































































