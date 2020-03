Após anúncio da gravidez, Katy Perry e Orlando Bloom planejam se casar no Japão

05/03/2020 | 15:10



Como você viu, Katy Perry anunciou que está grávida de Orlando Bloom por meio do videoclipe de seu novo single, Never Worn White. A cantora, que está com cinco ou seis meses de gestação, contou que está muito feliz e que foi bem difícil guardar o segredo. Mas as novidades sobre a vida da artista não param por aí! Segundo informações do site Page Six, Katy e Orlando estão planejando se casar em junho deste ano. Está bem pertinho!

O sonho do casal era realizar uma cerimônia no Japão, mas talvez isso não seja possível devido ao surto do novo coronavírus no mundo, principalmente na Ásia. O país, inclusive, está pensando em adiar os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio por causa da doença. Triste, não é?

Inicialmente, Katy e Orlando queriam casar no ano passado, no período do inverno. Entretanto, os pombinhos mudaram os planos para terem a localização que sempre sonharam.

Em fevereiro, a cantora falou sobre o seu casamento em entrevista à revista Stellar:

- Orlando e eu estamos unidos com a abordagem [da cerimônia]. Não é sobre a festa, é sobre a união das pessoas que nos acolherão quando as coisas ficarem realmente difíceis. Esses são apenas os fatos de quando você está com alguém, e que te desafia a ser o seu melhor.