BMW lança nova geração do X6 no Brasil

Da Redação

Do Garagem360



05/03/2020 | 14:18



O novo BMW X6 chega às concessionárias brasileiras esta semana. O primeiro Sports Activity Vehicle (SAV) Coupé do mundo será comercializado em versão única, xDrive40i M Sport, ao preço sugerido de R$ 514.950.

Produzido na fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos Estados Unidos, a terceira geração do veículo foi lançada globalmente no fim do ano passado e chega ao País como um dos principais lançamentos da fabricante, que completa 25 anos de atuação no mercado nacional.

BMW X6

O novo BMW X6 inovou ao estabelecer um novo segmento do mercado: os Sports Activity Vehicle (SAV) Coupé. Nesta geração, o design está adotando a nova linguagem visual da marca. O destaque é a tradicional grade em formato de duplo rim, com ângulos mais definidos, conectada ao centro e com a inédita iluminação noturna “Iconic Glow”.

Além disso, o carro está maior, mais eficiente e tecnológico em relação à geração anterior. Externamente, as dimensões cresceram 26mm (comprimento), 42mm (entre-eixos) e 15mm (largura). Já a altura baixou 6mm.

O modelo também é equipado com o novo motor BMW TwinPower Turbo 3.0 litros, com seis cilindros em linha, que desenvolve 340 cv de potência entre 5.500 rpm e 6500 rpm (34 cavalos a mais em relação ao modelo anterior) e 450 Nm de torque entre 1.500 rpm e 5.200 rpm (50 Nm em ante o modelo anterior).

O conjunto, que oferece ainda transmissão automática de oito velocidades e tração integral xDrive, permite ao modelo um desempenho de aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,5 segundos e velocidade máxima de 250km/h.

Tencnologia

Em relação à tecnologia e conectividade, o modelo oferece itens como o Intelligent Personal Assistant, Driving Assistant Professional, Parking Assistant Plus, Display Key e BMW Live Cockpit Professional.

Já a chave Display Key tem tela “touch” colorida de LCD traz informações do veículo, como localização, autonomia, serviços e reparos, entre outros. Por meio dela, é possível também travar e destravar as portas do veículo, acender e apagar as luzes internas e levantar e abaixar os vidros laterais.

Fora isso, o BMW Gesture Control é um sistema que, por meio de um sensor 3D acima do display central, permite a motorista e passageiro dianteiro controlarem funções do veículo com gestos, como abaixar e aumentar o volume do som girando o dedo no sentido horário e anti-horário (respectivamente), aceitar e rejeitar chamadas telefônicas apontando o dedo para a tela e balançando a mão para a direita (respectivamente), navegar pelo menu do sistema balançando as mãos para direita e esquerda e girar a visão 360° do carro nas câmeras do Surround View.

Carros de luxo

Com a entrada das locadoras “convencionais” no segmento de luxo, é possível andar pelas ruas de diversas cidades pilotando os veículos mais desejados do mundo. Segundo a Mobility, plataforma on-line de comparação de preços e aluguel de veículos, Miami, nos Estados Unidos, a região da Costa Azul, na França, e Roma, na Itália, são os lugares com maior número de locação destes “super carros”. Além disso, os modelos, geralmente, são requisitados por turistas que estão de férias ou que querem fazer um test-drive antes de realizar a compra do veículo.

Divulgação Audi R8 / Spyder - O carrão avaliado em quase um milhão de reais é o escolhido pelo cantor Roberto Carlos e pelo jogador Neymar. O preço de locação varia de mil a 1.250 euros a diária. Atualmente, na França, há bastante procura por este tipo de veículo Divulgação Audi R8 / Spyder Divulgação Audi R8 / Spyder Divulgação Audi R8 / Spyder Divulgação Audi R8 / Spyder Divulgação Bentley Continental GT - Modelo queridinho de nomes como Paris Hilton e Nicki Minaj. O preço de locação varia de US$ 1.415 a US$ 1.650 a diária. Em cidades como Miami (EUA), há uma grande procura por este tipo de veículo Divulgação Bentley Continental GT Divulgação Bentley Continental GT Divulgação Bentley Continental GT Divulgação Bentley Continental GT Divulgação Ferrari 488 Spider - Esse modelo é um dos favoritos de celebridades como Kim Kardashian e Justin Bieber. O preço de locação varia de 1.100 a 1.550 euros a diária. Em países como Itália, há uma grande procura por este tipo de veículo Divulgação Ferrari 488 Spider Divulgação Ferrari 488 Spider Divulgação Ferrari 488 Spider Divulgação Ferrari 488 Spider Divulgação Lamborghini Huracán Spyder - Este modelo é um dos favoritos do jogador Cristiano Ronaldo e do rapper Kanye West. Por aqui, outro fã é o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que possui um modelo na cor laranja. O preço de locação varia de 2.000 a 2.667 euros a diária. Em Barcelona, na Espanha, ele tem uma boa procura Divulgação Lamborghini Huracán Spyder Divulgação Lamborghini Huracán Spyder Divulgação Lamborghini Huracán Spyder Divulgação Lamborghini Huracán Spyder Divulgação Maserati Quattroporte - Essa beleza, na cor preta, é um dos modelos da estrela pop Britney Spears. O preço de locação varia de 580 a 800 euros a diária. Este modelo também costuma ser bastante procurado na Itália Divulgação Maserati Quattroporte Divulgação Maserati Quattroporte Divulgação Maserati Quattroporte Divulgação Maserati Quattroporte Divulgação Porsche Carrera 911 Turbo S Cabriolet - Apaixonada por carros, Rihanna possui uma coleção de peso. Entre eles, frequentemente é vista com seu Porsche Turbo S. No caso da cantora, o modelo é tradicional, não conversível. O preço de locação varia de 215 a € 229 euros a diária. Em cidades como Munique, na Alemanha, há uma grande procura por este tipo de veículo Divulgação Porsche Carrera 911 Turbo S Cabriolet Divulgação Porsche Carrera 911 Turbo S Cabriolet Divulgação Porsche Carrera 911 Turbo S Cabriolet Divulgação Porsche Carrera 911 Turbo S Cabriolet Divulgação Porsche Panamera - Esse Porsche é um dos carros do jogador Neymar e dos cantores Latino e Seu Jorge. O preço de locação varia de 265 a 285 euros a diária. Em cidades como Frankfurt, na Alemanha, há uma grande procura por este tipo de veículo Divulgação Porsche Panamera Divulgação Porsche Panamera Divulgação Porsche Panamera Divulgação Porsche Panamera Divulgação Mercedes-Benz G550 2020 - Esta é uma boa sugestão para quem quer dirigir um dos lançamentos de 2020. O preço de locação varia de US$ 515 a US$ 599 a diária. Em lugares como Miami (EUA), já há uma grande procura por este veículo Divulgação Mercedes-Benz G550 2020 Divulgação Mercedes-Benz G550 2020 Divulgação Mercedes-Benz G550 2020 Divulgação Mercedes-Benz G550 2020