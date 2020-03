São Paulo confirma quarto caso do novo coronavírus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 13:08



A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou o quarto caso do novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de uma adolescente de 13 anos que retornou da Itália no último domingo (1). A paciente não tem sintomas (coriza, tosse, febre) e inicialmente não seria confirmada como uma nova infecção, mas ainda nesta manhã, o Ministério da Saúde e a pasta estadual mudaram a postura e o caso se somou aos outros três já confirmados.

A jovem foi atendida no Hospital Beneficiência Portuguesa, no dia 3 de março, onde coletaram a amostra que foi encaminhada ao Laboratório Fleury. O resultado do exame foi positivo. A contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz. Essa é a primeira mulher a ser infectada e também a primeira pessoa menor de idade. Os outros três pacientes são homens que têm 61, 46 e 32 anos.

Até o momento, o País monitora 513 pessoas com suspeita de infecção. No Estado de São Paulo são 135 e no Grande ABC 15. O Ministério da Saúde ainda considera que não há circulação do vírus em território nacional, uma vez que todos os casos confirmados ocorreram por contaminação no exterior.