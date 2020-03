05/03/2020 | 13:11



Bruna Griphao chocou os seus seguidores do Instagram ao postar uma foto de biquíni na última quarta-feira, dia 4. No clique, a atriz aparece com a barriga chapada e o abdômen trincadíssimo, o que fez com que muitos internautas deixassem comentários sobre o corpo da artista. E a imagem surpreendeu tanto que diversas famosas fizeram questão de comentar a publicação, indignadas com a forma de Bruna. Veja alguns comentários abaixo:

Ah, Bruna, tchau, escreveu Giovanna Lancellotti.

Gente, por que você faz isso?, questionou MC Rebecca.

Caracaaaaa, espantou-se Fernanda Nobre.

E você, também gostou do clique? Ela está mesmo linda, né?