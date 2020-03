Suposto affair entre Thiaguinho e Bruna Griphao teria atrapalhado reconciliação dele com Fernanda Souza

05/03/2020 | 13:11



Vish! Ainda que Bruna Griphao tenha negado o affair com Thiaguinho e, de quebra, afirmar que ele era como um pai para ela, parece que não foi o bastante para não abalar a vida amorosa do cantor. Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira do Jornal O Dia, os planos de reconciliação dele com Fernanda Souza foram por água abaixo.

A publicação afirma que os artistas, separados desde outubro de 2019, estavam ensaiando uma reconciliação. Porém, a tentativa foi estremecida depois que o colunista Leo Dias noticiou o suposto beijo entre Thiaguinho e Bruna em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ai, ai...

Lembrando que, recentemente, o cantor levantou suspeitas de reconciliação com a atriz após surgir de aliança em um vídeo postado no Instagram.