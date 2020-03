Giselle Itié da à luz Pedro Luna, primeiro filho com Guilherme Winter

05/03/2020 | 12:41



Giselle Itié deu à luz na segunda-feira, 2, a Pedro Luna. O menino é fruto do relacionamento da atriz com o também ator Guilherme Winter. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 4. No perfil oficial no Instagram, Giselle Itié publicou uma foto com o pezinho do bebê.

"Quem nasceu dia 2 de março? Nosso Pedro Luna, amor de mis amores. Meu Pedrin. Lunito de mí alma! O mais conhecido como 'unicórnio baby'. Gratidão a todas as energias acolhedoras e amorosas de vocês durante toda a nossa gestação", escreveu

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, o parto normal, como ela queria desde o início da gestação. "Muito amor por nós três. Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo mundo", concluiu.