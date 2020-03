Londres e Paris são bons destinos para quem gosta de gastronomia

Redação

Do Rota de Férias



05/03/2020



Londres (Inglaterra) e Paris (França) figuram entre as cidades mais charmosas e disputadas pelos turistas. Além de história e das paisagens encantadoras, os destinos são referências pela concentração de riquezas de sabores. Por isso, quem gosta de viver experiências gastronômicas encontra ótimas opções.

Opções em Paris

Em Paris, o restaurante Le Baudelaire, dono de uma estrela Michelin, fica no cinco estrelas Le Burgundy. O local é comandado pelo chef executivo Guillaume Goupil e pelo chef pâtissier Pascal Hainigue. Como não podia ser diferente, o menu é baseado na tradicional cozinha francesa, mas com ricos traços de inventividade e contemporaneidade. No cardápio, destaque fica por conta da torta de legumes sazonais e trufas negras. Para sobremesa ou chá da tarde, a dica é provar o religieuse de caramelo picante, praliné de amêndoas e shiso de abacaxi.

Vale destacar que os pratos podem variar ao longo do ano. Isso porque o chef Guillaume Goupil acompanha pessoalmente o fornecimento de produtos na região de Paris e, quando eles não chegam à qualidade exigida, são temporariamente substituídos.

Disponíveis para almoço e jantar, o restaurante e o bar Le Charles são espaços disputados entre parisienses e estrangeiros que visitam o hotel. Para desfrutá-los, a novidade é a oferta Michelin Star Stay & Dine, que inclui recepção especial com garrafa de vinho e delícias do chef no check-in, café da manhã buffet, jantar degustação para duas pessoas com bebidas não inclusas e, para finalizar, uma surpresa preparada pelo chef Hainigue no dia da partida.

Opções em Londres

Em Londres, o convite é desacelerar no santuário e hotel cinco estrelas The Prince Akatoki, na região de Marylebone. No coração londrino, o local é cenário para equilibrar as energias enquanto celebra a arte, a elegância, os rituais e a hospitalidade japonesa. Assim como a decoração e atmosfera unem as tradições do Japão com referências modernas e globais, a culinária também segue esses passos. O restaurante TOKii tem menu com mix de sabores orientais e ocidentais com várias possibilidades da fusion cuisine.

Para começar, valer a pena apostar no desejado e elogiado wagyu beef, corte bovino tradicional japonês conhecido como o steak mais luxuoso do mundo. Ainda no menu, que prioriza pratos com apresentação delicada e assertiva, há opções como noodles de chá verde, brocólis, pimenta e gengibre, tartare de atum, ceviche de tomate, tempura de tofu, entre outros. Há também cardápios especiais para chá da tarde, brunch, almoço express e menu ocidental. Entre tantas opções, os visitantes podem participar de uma masterclass de sushi com os melhores produtos e chefs.

Ainda no The Price Akatoki, vale a pena destacar o elegante Malt Lounge & Bar, que oferece carta com rara quantidade dos mais apreciados uísques do mundo, como edições especiais dos japoneses Chichibu e Nikka, além de coquetéis preparados com saquê.

