Espaço na mala: garrafa térmica foi mais pedida para viajantes do que iPhone

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/03/2020 | 12:18



Para gerar uma renda extra durante 2019, viajantes trouxeram nas malas produtos para compradores nacionais. A Grabr, aplicativo de compartilhamento de bagagem, realizou um levantamento com os principais artigos solicitados. E o primeiro lugar surpreendeu: a garrafa térmica Stanley Thermos. O motivo está no custo. Uma unidade sai por cerca de R$ 300 no Brasil, enquanto, nos Estados Unidos, é possível encontrá-la por US$ 20 (aproximadamente R$ 90).

De acordo com a pesquisa, os viajantes estiveram em 67 países e percorreram mais de 67 milhões de quilômetros. No total, conseguiram arrecadar mais de US$ 1,8 milhão pelo aplicativo, apenas alugando espaço nas malas. Do lado dos compradores, foram mais de 35 mil usuários que adquiriram produtos em cerca de 10 mil lojas e preencheram 4 mil malas cheias. O prazo médio de entrega foi de 15 dias.

Na galeria, você confere a lista dos produtos mais trazidos por viajantes da Grabr em 2019:



















