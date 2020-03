Thais Fersoza posta foto com Michel Teló, fala sobre nova etapa e fãs especulam: Tá grávida?

05/03/2020 | 12:11



Thais Fersoza deixou seus fãs curiosos na manhã desta quinta-feira, dia 5. No Instagram, a apresentadora publicou uma foto ao lado do marido, Michel Teló, e escreveu uma mensagem bem enigmática na legenda, o que deixou seus seguidores de orelha em pé com uma suposta nova gravidez da artista.

Nós... e uma nova etapa da nossa vida. Que seja abençoada!, compartilhou Tatá.

A atriz ainda apareceu radiante em seus Stories e afirmou que esta quinta-feira é um dia muito feliz, mas não explicou o motivo para os internautas.

- Bom dia! Hoje é um dia muito feliz, um dia muito animado. Eu estou muito empolgada. Hoje é um dia muito especial. É um dia bem maravilhoso! Um dia muito feliz.

Nos comentários do Instagram de Thais, diversas pessoas especularam se ela estava falando de uma terceira gestação. Como você já sabe, a apresentadora já é mãe de Melinda e Teodoro, de três e dois anos de idade, respectivamente.

Eu leio isso na esperança de ser outro bebê, porque vocês tem dom para filho bonito. Continuem fazendo, por favor, brincou uma fã.

Bebê a bordo?, questionou outra.

Tá grávida?, perguntou uma terceira.

Além disso, Michel Teló comentou cinco emojis de coração no post de Thais, o que fez com que os seguidores ligassem ainda mais os pontos. Afinal, o número cinco representaria um novo integrante na família, que por enquanto conta com Thais, Michel, Melinda e Teodoro. Bem suspeito, não é?

E aí, você acha que Tatá está grávida?