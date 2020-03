Mansão de Gisele Bündchen, à venda por 155 milhões de reais, ganha tour virtual

05/03/2020 | 12:11



Gisele Bündchen e Tom Brady colocaram à venda a mansão da família, localizada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A residência, considerada a mais cara da localidade, está valendo 34 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais, e recentemente teve um tour em vídeo divulgado nas redes sociais.

De acordo com a revista People, as imagens foram divulgadas pela imobiliária responsável pela venda e mostram um tour virtual por diversos lugares do lar da modelo e do jogador de futebol americano, incluindo a suíte principal e os quartos dos filhos, Benjamin, Vivian, e o primogênito de Tom, John.

Os meninos dividem um quarto juntos, enquanto Vivian tem seu próprio espaço. Os cômodos das crianças têm áreas elevadas, que podem ser alcançadas através de escadas.

O vídeo também mostra outros quartos, escritórios, banheiros, salas de jantares, quartos de brinquedo, salas de estar e duas cozinhas. A casa ainda possui uma academia muito bem equipada e um spa, que inclui mesa de massagem, sauna e espaço para meditação.

Já do lado de fora, a mansão tem um gramado, garagem com capacidade para 20 carros, piscina e horta. Além disso, ainda conta com uma casa de hóspedes, que inclui um estúdio de yoga, um banheiro e local para dormir. A maioria dos cômodos da mansão conta com pé direito alto, janelas grandes e vigas de madeira.