Após declarações do filho, ex de Britney Spears está tratando a situação como um sério problema de família

05/03/2020 | 12:10



Recentemente, Jayden Federline, o filho de 13 anos de idade de Britney Spears, fez uma live em seu Instagram para responder perguntas de seus seguidores. Dentre as revelações, o menino deu a entender que sua mãe pode desistir do mundo da música, além de ter xingado o próprio avô, Jamie Spears.

Agora, segundo informações da revista Us, Mark Vincent Kaplan, o advogado de Kevin Federline, pai de Jayden e ex de Britney, deu mais detalhes sobre como está a repercussão dessa história. De acordo com ele, Kevin está tratando os comentários inesperados de seu filho mais novo como um sério problema de família.

Além disso, Kaplan contou que esse vídeo de Instagram de Jayden foi o resultado de um garoto de 13 anos agindo como um garoto de 13 anos e que Kevin está lidando com isso como um pai responsável.

Lembrando que Kevin e Britney se separaram em 2007 após três anos casados. Além de Jayden, ambos são pais de Preston, de 14 anos de idade. O DJ e dançarino tem direito a 70% da custódia dos meninos, após um acordo realizado em setembro de 2019 por causa do pai da cantora, Jamie, em meio a uma nova polêmica a respeito da saúde mental de Britney. A cantora ficou com apenas 30% da custódia. Antes, esse acordo era de 50% para cada um.

E falando nisso, parece que a cantora não está nada feliz com a situação, já que não passa tanto tempo assim com seus filhos o quanto gostaria. Uma fonte contou o seguinte para a revista Us:

- Britney não está passando um tempo com o pai e continua muito brava por não ter os meninos o tanto quanto tinha no passado. Jamie se preocupa com o fato de ela não ter um horário definido para o trabalho que a deixaria ocupada.

Em dezembro de 2019, uma pessoa próxima havia informado que essa relação entre pai e filha havia se deteriorado:

- Britney continua muito brava com Jamie porque suas ações com os filhos resultaram na perda do tempo de custódia.