Munik Nunes confirma namoro com jogador de futebol e dispara: Não sou amante

05/03/2020 | 12:11



Munik Nunes usou seu Instagram na manhã desta quinta-feira, dia 5, para falar sobre sua vida amorosa. Em meio à polêmica do fim do casamento do jogador de futebol Dudu, que atua pelo Palmeiras, a influenciadora digital e ex-BBB e Power Couple, confirmou que está namorando com o rapaz, mas negou que tenha sido amante dele:

- Tem gente me chamando de amante. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Eu não sou amante. Isso não vai colar. Nem do Dudu e nem de outra pessoa, disparou.

Em seguida, ela confirmou que disse para o colunista Leo Dias que está mesmo se relacionando com o jogador de futebol:

- Eu confirmei, falei que sim. E foi somente esse assunto que ele quis saber. Sou muito aberta com a imprensa e com vocês. Não tem porque esconder, mentir ou negar.

Ela ainda relembrou outro assunto polêmico de sua vida: seu romance com o cantor sertanejo Felipe Araújo. Munik declarou que os dois apenas tiveram um romance, mas nunca chegaram a namorar:

- Eu nunca falei que eu namorei o Felipe. Nunca disse que a gente estava namorando. Disse que a gente estava se conhecendo. Nós nunca fomos namorados.

Na última quarta-feira, dia 4, Leo Dias usou o Instagram para mostrar revolta por ser impedido judicialmente de citar o nome de Dudu em suas publicações. Ele ainda pediu para Munik tomar cuidado com o rapaz:

Bem, vamos lá. Acho um absurdo algumas decisões judiciais que tentam impedir o direito da imprensa (mesmo a de fofoca) de falar da vida de pessoas públicas. Dudu do Palmeiras aprontou tudo o que podia e não podia com a ex mulher e entrou na justiça. Ao invés de tratar com respeito a mulher, ele quer impedir a imprensa de noticiar fatos verídicos.. Pois bem, aqui no Instagram eu tenho liberdade. Querem saber a mais nova? Dudu do Palmeiras está namorando Munik Nunes, a ex BBB. A informação foi confirmada pela moça, que, pelo visto, não sabe onde está amarrando seu burro. Munik, vc é uma querida, cuidado!, escreveu.

Leo dias, na Rádio Metróples FM, foi o primeiro afirmar que Dudu e Munik estavam juntos. Eles teriam se conhecido no Carnaval e logo engataram romance. O jogador, no entanto, teria se envolvido em uma baita polêmica com a ex-esposa, Malu, que os flagrou juntos logo após Dudu ter pedido para retomar o casamento:

- O jogador foi até a casa de Malu pedir para voltar e pediu a ela para não se relacionar com ninguém por enquanto porque, segundo ele, eles ainda vão voltar. Irritada, Malu exigia que ele admitisse que estava namorando Munik, ele negava o tempo todo, declarou o jornalista.

Malu e Dudu se separaram no final de 2019, após diversos desentendimentos e por ela ter descoberto que o jogador tinha um filho fora do casamento. Ele teria registrado a criança, que é fruto da relação dele com uma garota de programa, sem contar para a esposa e ainda estaria se preparando para realizar um teste de DNA para saber se é pai de mais um filho.