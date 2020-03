Adiado por coronavírus, etapa da Tailândia de MotoGP muda para o mês de outubro

05/03/2020 | 11:51



O surto global de coronavírus, denominado de Covid-19, tem causado enormes consequências no mundo da velocidade. No início desta semana, a MotoGP decidiu cancelar a etapa do Catar, que abriria a temporada de 2020 neste domingo, e adiar a seguinte, na Tailândia, prevista para o próximo dia 22. Nesta quinta-feira, a entidade confirmou a nova data para a corrida tailandesa. Será em 4 de outubro, se tornando assim a 15.ª prova de um total de 19 neste ano.

A nova data da etapa na Tailândia bate com a inicialmente programada para a de Aragão, na Espanha. Assim, a prova, terceira das quatro realizadas anualmente pela categoria no país ibérico, foi adiantada em uma semana, para 27 de setembro, criando uma rodada dupla que pode ser uma grande dor de cabeça para as equipes da MotoGP devido à distância entre os dois países.

A temporada de 2020 da MotoGP tinha o seu início previsto para o próximo final de semana no Catar - as corridas de Moto2 e Moto3 estão mantidas, já que as categorias já estão em Doha nos testes de pré-temporada. A etapa da Tailândia seria então o de abertura, mas agora o campeonato começará em 5 de abril no circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos.

Confira como ficou o calendário da MotoGP para 2020:

08/03 - Catar (Losail, apenas Moto2 e Moto3)

05/04 - Américas (Circuito das Américas)

19/04 - Argentina (Termas de Rio Hondo)

03/05 - Espanha (Jerez de la Frontera)

17/05 - França (Le Mans)

31/05 - Itália (Mugello)

07/06 - Catalunha (Barcelona)

21/06 - Alemanha (Sachsenring)

28/06 - Holanda (Assen)

12/07 - Finlândia (KymiRing)

09/08 - República Ccheca (Brno)

16/08 - Áustria (Red Bull Ring)

30/08 - Grã-Bretanha (Silverstone)

13/09 - San Marino (Misano)

27/09 - Aragão (MotorLand)

04/10 - Tailândia (Chang)

18/10 - Japão (Motegi)

25/10 - Austrália (Phillip Island)

01/11 - Malásia (Sepang)

15/11 - Valência (Ricardo Torno)

