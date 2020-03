Katy Perry usa clipe de 'Never Worn White' para anunciar gravidez

05/03/2020 | 10:33



Katy Perry surpreendeu os fãs durante o lançamento do clipe de Never Worn White nesta quinta-feira, 5. Na cena final do vídeo, a cantora aparece em um belo vestido branco e mostrando a barriguinha, em uma espécie de "anúncio de gravidez". Confira aqui.

Esta é a primeira canção divulgada por Katy neste ano. A letra fala sobre união, matrimônio e o refrão diz: "nunca vesti branco, mas gostaria de tentar".

O bebê de Katy Perry é fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom, que já tem um filho com a ex-mulher, Miranda Kerr. No Instagram, a cantora publicou trechos do vídeo em que aparece grávida. E diversos colegas parabenizaram o casal, como Sarah Hudson, Scott Myrick, Scooter Braun.

Até o perfil oficial do reality American Idol fez um comentário: "Parabéns, Katy Perry e Orlando Bloom".