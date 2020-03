Lázaro Ramos não poupa elogios à Taís Araújo e fala sobre ideia de casal perfeito: Brigamos

05/03/2020 | 10:11



Lázaro Ramos não poupou elogios à esposa Taís Araújo durante bate-papo com o jornal Extra. Os dois trabalharão juntos novamente nas telinhas, na série Aruanas, que ganhará uma segunda temporada.

- Eu tenho uma mulher que é um fenômeno. Um mulherão mesmo. Em todos os sentidos. No que construiu para sua carreira, no discurso que tem, na forma como pensa o todo e no que ela quer deixar para o mundo, disse orgulhoso.

O ator ainda falou sobre como a ideia de que os dois formam um casal perfeito pode ser um exagero:

- É muito engraçado que as pessoas olhem pra gente e tenham uma identificação e até uma idealização de casal perfeito. Mas não somos! Também discutimos, divergimos, brigamos. Normal de todo ser humano. O que há é um respeito imenso e muita vontade de dar certo.

Sobre a família que formaram juntos, Lázaro fez uma reflexão do futuro que deseja para a filha caçula, Maria Antônia, de quatro anos de idade - eles ainda são pais de João Vicente, de oito anos de idade.

- Eu espero que ela consiga desenvolver de forma feliz e plena o que a mãe conseguiu realizar, que possa ter essa atenção e presença do jeito dela e que seja quem ela quiser ser.