Após Giselle Itié dar à luz, Guilherme Winter publica primeira foto com o filho

05/03/2020 | 09:11



Que amor! Guilherme Winter publicou a primeira foto com o filho, Pedro Luna, fruto da relação com a atriz Giselle Itié. Na última quarta-feira, dia 4, a atriz anunciou a chegada do primeiro filho do casal, que veio ao mundo no dia 2 de março de 2020.

Nas redes sociais, Giselle Itié compartilhou com os seguidores todos os detalhes de sua gestação, enquanto Winter se manteve mais discreto quanto a chegada do primeiro filho.

Após o nascimento do bebê, ele divulgou foto em que aparece de mãozinhas dadas com o pequeno e se derreteu: Meu melhor amigo, escreveu na legenda.

Ao falar sobre a chegada de Pedro Luna, Giselle agradeceu ao companheiro: Gui Winter, obrigada por me dar o maior presente da minha vida. Muito amor por nós três. Nós parimos como desejamos e estamos cheios de ocitocina para espalhar pelo o mundo!