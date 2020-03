Katy Perry anuncia que está grávida

05/03/2020 | 09:10



Katy Perry confirmou que está à espera de seu primeiro filho. A cantora, de 35 anos de idade, lançou na noite da última quarta-feira, dia 4, a música Never Worn White, e no videoclipe do novo trabalho, ela aparece exibindo a barriguinha já bastante saliente!

O bebê que está a caminho é o primeiro de Katy Perry com o noivo Orlando Bloom. O ator, de 43 anos de idade, já é pai de Flynn, de nove anos de idade, da relação com a ex-esposa Miranda Kerr.

Logo após a divulgação do clipe, a cantora realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais e exibiu a barriguinha de gravidez. Ela ainda contou que o bebê irá nascer no verão, quando será inverno no hemisfério sul.

- Estamos empolgados e felizes. É provavelmente o segredo mais longo que eu tive que guardar. Eu pensei em contar para vocês da melhor maneira através da música, disse ela aos fãs.

A cantora havia levantado suspeitas de que estaria grávida horas antes de divulgar o videoclipe. Ao publicar um teaser do vídeo, os internautas logo suspeitaram da barriguinha ao ver Katy Perry com um vestido que marcava a barriga dela.