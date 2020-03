Opep fecha acordo para corte adicional na oferta de 1,5 mi bpd, dizem fontes

05/03/2020 | 09:08



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) chegou a um acordo para reduzir sua produção e a de aliados em mais 1,5 milhão de barris por dia (bpd), em reação ao impacto econômico do coronavírus, segundo fontes com conhecimento do assunto.

A Opep está reunida hoje em Viena para discutir uma resposta coordenada ao coronavírus. Amanhã, o encontro será estendido à Opep+, que inclui a Rússia e outros aliados.

Pelo plano acertado, a Opep se responsabilizaria por uma redução adicional de 1 milhão de bpd, enquanto os 500 mil bpd restantes caberiam aos aliados na Opep+, disseram as fontes.

A princípio, a Rússia teria concordado com a redução, mas não com o volume proposto, ressaltaram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.