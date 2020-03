Sugar Daddy Gay: plataformas confiáveis para encontrar um parceiro

Bianca Bellucci

05/03/2020 | 08:48



A demanda por um Sugar Daddy Gay cresceu nas plataformas brasileiras dedicadas a esse tipo de relacionamento. Segundo levantamento do site Meu Patrocínio, houve um aumento de 10% na procura, levando a uma proporção de 3 para 1. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais buscam pela relação. Pensando nisso, o 33Giga reuniu plataformas confiáveis, que têm como prioridade a proteção dos usuários, para você encontrar um parceiro na maior segurança.

Meu Patrocínio

O Meu Patrocínio é pioneiro em relacionamento sugar no Brasil. Desde seu lançamento em 2015, já existia uma demanda específica para o público gay. Sendo assim, em 2017, nasceu a seção dedicada no site. O serviço é gratuito para Sugar Babies e pago para os Sugar Daddies.

Hoje, a rede social une homens e mulheres maduros a jovens atraentes. Os compromissos são recheados de dinheiro, experiências luxuosas e a promessa de mudança no estilo de vida. A proposta do site é que o casal mantenha uma relação transparente quanto aos seus interesses pessoais e financeiros.

Sudy Gay

O Sudy desembarcou no Brasil em 2018. Embora até agora não tenha traduzido a plataforma para o português – se quiser se aventurar, vale ter conhecimento em inglês –, ele chegou ao País já com sua versão para o público gay habilitada e disponível para Android.

O Sudy Gay busca reunir homens mais velhos e bem-sucedidos a namorados mais novos. O pulo do gato está na dinâmica à la Tinder: é necessário deslizar para a esquerda ou direita para escolher os pretendentes. Vale destacar que, para quem quiser ter acesso a todas as funcionalidades, é necessário contratar o pacote premium de U$ 70 por mês.

Miss Travel

O Miss Travel tem uma proposta um tanto diferente: no lugar do relacionamento sugar, a ideia é apenas proporcionar viagens. Isso porque os homens bem-sucedidos procuram companhia de jovens para os passeios ao redor do mundo. O site conta com uma seção dedicada ao público LGBT, que afirma ter mais de 45 mil membros.

Está disponível apenas na versão desktop e em inglês. O cadastro é gratuito, mas para aproveitar todas as funções, é necessário pagar uma mensalidade de US$ 60. Ah! E caso você tenha curiosidade, Puerto Vallarta (México) é o destino favorito do público gay no Miss Travel.

