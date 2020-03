FGV: IPC-C1 (baixa renda) desacelera a 0,02% em fevereiro ante 0,55% em janeiro

05/03/2020 | 08:24



O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) desacelerou a 0,02% em fevereiro, após a alta de 0,55% registrada em janeiro, informou nesta quinta-feira, 5, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice acumulou alta de 0,57% no ano de 2020. Em 12 meses, o indicador acumulou avanço de 4,06%.

Em fevereiro, o IPC-C1 ficou acima da variação da inflação média apurada entre as famílias com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que teve queda de 0,01% no mês. No acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR também foi inferior, aos 3,76%.