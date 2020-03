Três lugares que foram cenários de filmes e séries na República Dominicana

Redação

Seja para um reality de sobrevivência em uma ilha, uma série romântica, um filme de época, um comercial na praia ou um longa-metragem de ficção-científica, a República Dominicana é um destino atrativo e competitivo para rodar produções audiovisuais. Uma das vantagens é que, além da estrutura e dos belos cenários, o destino oferece incentivos fiscais para esse tipo de atividade.

Cenários cinematográficos na República Dominicana

San Pedro de Macorís

Em 2019, a rede britânica BBC escolheu esta região de cultivo de cana para filmar a série The Long Song, uma ficção ambientada em uma plantação de açúcar na Jamaica em 1830, durante o fim do período de escravidão no país.

O cenário não poderia ser mais propício: San Pedro de Macorís está localizado a 70 quilômetros na capital Santo Domingo, do lado leste da ilha, lugar onde os viajantes podem conhecer mais sobre as tradições e costumes locais, além de visitar plantações e provar o rum dominicano em uma das famosas destilarias, como Barceló e Brugal.

Santiago de los Caballeros

O famoso ator norte-americano Vin Diesel elegeu o exótico entorno natural da parte central da ilha para gravar as cenas de aventura do último lançamento de sua série de filmes, Triplo X 3: Reativado (2017).

Santiago é uma região que cultiva o tabaco mais fino do mundo, e é possível ver de perto todo o processo de elaboração dos charutos, que seguem sendo produzidos artesanalmente. Esta também é a segunda maior cidade da República Dominicana, que já protagonizou importantes acontecimentos históricos locais, como a Batalha de 30 de Março pela independência. Atualmente, é sinônimo de modernidade, ritmo dinâmico, cultura vibrante e inovação.

Santo Domingo

Na capital da República Dominicana, o lugar preferido dos produtores é a cidade colonial. Declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, há décadas suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial – com os primeiros edifícios do Novo Mundo – são escolhidas como cenário para filmagens de variados filmes.

Dentre essas produções estão ‘O Poderoso Chefão’ (1974), ‘Havana’ (1990), ‘A Festa do Bode’ (2005), ‘A Cidade Perdida’ (2005), ‘O Bom Pastor’ (2006), ‘Miami Vice’ (2006) e o mais recente ‘A História Real de um Assassino Falso’ (2016).

Além da cidade colonial, Santo Domingo possui lugares muito charmosos, como o Jardim Botânico, mirantes em diferentes pontos da cidade, igrejas, museus e construções antigas.

Incentivos e estrutura

De acordo com a Direção Geral de Cinema Dominicana (DGCine), a partir da Lei de Cinema de 2011, que estabeleceu uma série de créditos fiscais e isenções tributárias para o segmento, as produções estrangeiras no destino deram um grande salto, passando de apenas 6, em 2011, para 50, em 2018.

