05/03/2020 | 07:10



Os EUA bombardearam ontem um grupo de talebans que atacava forças de segurança do Afeganistão na província de Helmand, no sul do país.

O ataque aconteceu quatro dias após a assinatura de um acordo entre americanos e rebeldes para a retirada das tropas dos EUA do país.

O bombardeio foi uma resposta a um ataque que matou ao menos 29 soldados e policiais afegãos ontem, horas depois de uma conversa telefônica entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder político do Taleban, o mulá Baradar Akhund.