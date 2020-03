São Caetano vacila no segundo tempo e permite virada do Taubaté

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 01:02



O São Caetano teve tudo para seguir no G-8 do Campeonato Paulista da Série A-2. Mesmo jogando fora de casa, abriu o placar, contra adversário direto a uma das vagas, o que o garantiria por mais uma rodada no grupo dos classificados para o mata-mata. Entretanto, com direito à ‘lei do ex’, o Taubaté alcançou a virada na segunda etapa e venceu por 2 a 1, ontem à noite, no Estádio Joaquim de Morais Filho. Desta maneira, o Azulão manteve os 12 pontos na classificação e caiu para a décima colocação. Já o Burro da Central passou para o quarto lugar, com 17.

O Taubaté começou o jogo melhor e desperdiçou oportunidades com Ermínio, Chumbinho (ambos ex-São Caetano) e Giovanni Pavani (ex-EC São Bernardo). Porém, foi o Azulão que balançou as redes. Aos 27 minutos, após falta cobrada em direção da área, Emerson Santos abriu o placar.

No segundo tempo, porém, o time da casa partiu com tudo para o ataque e acabou recompensado. Aos nove minutos, Marcos Antônio jogou para a área e Ermínio, principal artilheiro do São Caetano nas últimas temporadas, se esticou todo para igualar o marcador. O Taubaté seguiu em cima e, aos 27, chegou à virada. Giovanni Pavani fez o pivô e Marcos Antônio soltou a bomba, sem chances para o goleiro Luiz Daniel: 2 a 1 para os mandantes.

Time da reigão conhece rivais da primeira fase na Série D nacional

O Azulão conheceu ontem os adversários na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, que começa dias 2 e 3 de maio. O representante do Grande ABC vai integrar o Grupo A-8 junto de Caxias-RS, Joinville-SC, Marcílio Dias-SC, Novorizontino, Pelotas-RS, São Luiz-RS e Tubarão-SC. Ao todo, serão 68 equipes nas brigas pelo título ou pelo acesso à Série C nacional de 2021.

Depois de uma fase preliminar que será disputada por oito clubes, os 64 restantes iniciam a fase de grupos. As equipes vão se enfrentar em turno e returno e os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata, sistema que segue até a final, dia 22 de novembro. O preço mínimo do ingresso será de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Os times do Grupo A-8 enfrentam na segunda fase os classificados do A-7, formado por Bangu-RJ, Cabofriense-RJ

Cascavel-PR, Ferroviária, Mirassol, Nacional-PR, Portuguesa-RJ e Toledo-PR.

Em 2019 o São Caetano participou da Série D no formato antigo, ou seja, em grupos regionalizados de quatro times. Dois avançavam e o Azulão acabou no terceiro lugar, com apenas cinco pontos. da Redação