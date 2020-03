Santo André cai diante do Goiás e se despede da Copa do Brasil

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 00:55



Escorreu por entre os dedos a chance de o Santo André avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Ontem à noite, no Bruno Daniel, o time recebeu o Goiás e perdeu por 2 a 0. Foi o primeiro revés do ano ao lado dos seus torcedores – muitos que já estavam na bronca em razão da longa fila que se formou para entrada no estádio, os fazendo perder o início do confronto –, justamente quando não podia. A derrota significou a eliminação e também prejuízo financeiro, já que o Ramalhão ficou sem a premiação de R$ 1,5 milhão paga pela CBF. Na terceira fase, o Goiás terá pela frente ABC-RN ou Vasco, que jogam hoje, no Maracanã.



Foi também a primeira derrota do Santo André no ano com sua formação titular. Antes, em nove jogos, o time havia perdido apenas para o Guarani, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista, em confronto em que atuou com time misto.



Letal na maioria das vezes em que entrou em campo, ontem o Santo André falhou. Teve duas grandes chances na partida, ambas com Douglas Baggio e não conseguiu colocar na rede. A primeira, no fim da etapa inicial, foi de cabeça e a bola saiu por cima. Depois, quando o Goiás já vencia por 1 a 0, o atacante mandou no travessão rebote do goleiro Tadeu com o gol vazio.



Como cria poucas oportunidades, desta vez o Ramalhão sentiu falta das chances desperdiçadas. Para piorar, sofreu outro gol em cobrança de escanteio, assim como ocorreu no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na semana passada. Rafael Vaz, aos 15 minutos, cabeceou, a bola passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Fernando Henrique e morreu mansamente na rede. O segundo gol do Goiás foi no apagar das luzes, com Daniel Bessa, convertendo penalidade,



Sereno, Paulo Roberto garantiu que o time não entrou de salto alto. “Não temos excesso de confiança. Uma hora você vai perder, não tem jeito. Mesmo achando que no primeiro tempo estávamos com o controle do jogo, a única chance de gol foi nossa e desperdiçamos. Na segunda etapa o jogo ficou mais aberto e sofremos o gol em uma infelicidade muito grande”, lamentou.



Paulo Roberto perde os dois zagueiros para duelo com Oeste

O Santo André contabilizou sérios prejuízos com a derrota contra o Goiás. Além do esportivo, já que foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, e do financeiro, pois deixou de faturar R$ 1,5 milhão, ainda perdeu o zagueiro Luizão, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele está fora do jogo contra o Oeste, sábado, às 15h, pelo Paulistão.



Para piorar, o outro zagueiro, Rodrigo, também está fora, já que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians. O jeito será o técnico Paulo Roberto utilizar dois jogadores que nunca atuaram juntos: Odair Lucas e Héliton.



“Perdemos os dois zagueiros. Eles jogaram a competição inteira e não vamos ter tempo de treinar com os que vão entrar. Teremos de ajustar os dois na (base da) conversa. Isso é complicado, fazer duas alterações no mesmo setor. Se fosse lá na frente a preocupação não era tão grande. Vamos ter de ajustar, porque é um setor que vinha funcionando muito bem e se trata de jogo decisivo”, comentou Paulo Roberto, lembrando que a vitória praticamente garante o Ramalhão nas quartas de final.