S.Caetano investe R$ 3,8 mi para modernizar hospitais

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 22:31



A Prefeitura de São Caetano anunciou ontem o investimento de R$ 3,8 milhões para modernização e ampliação do complexo hospitalar municipal, que engloba os hospitais Infantil Márcia Braido, Municipal Maria Braido e Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, no bairro Olímpico.

Do montante que será investido, R$ 2,56 milhões são de recursos próprios, além de outro R$ 1,2 milhão proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Auricchio (PL) para nova central de material e esterelização (R$ 480 mil), do governo federal para enfermaria da oncologia (R$ 484 mil) – que disponibilizará nove leitos de internação para pacientes com câncer – e da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) para o novo centro de estudos (R$ 200 mil).

Outras adequações que serão implementadas, como lactário (R$ 40 mil) – que já foi entregue –, reforma do PS (Pronto-Socorro) de Ginecologia e Obstetrícia (R$ 300 mil), Casa da Gestante (R$ 200 mil) e método canguru dentro da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal (R$ 50 mil) cumprem as exigências da Rede Cegonha, projeto do SUS (Sistema Único de Saúde) que tem como objetivo oferecer atenção humanizada à mulher da gestação ao pós-parto, bem como ao bebê desde o nascimento seguro ao desenvolvimento saudável. “É um projeto de estímulo à maternidade de qualidade que o SUS faz, oferecendo recursos financeiros para os municípios que atingem algumas metas estipuladas”, explicou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

A modernização ainda inclui o Centro Médico de Diagnóstico por Imagem (R$ 500 mil), Centro de Especialidades de Tratamento da Pele (R$ 200 mil), ambulatório (R$ 350 mil) – que passará de sete para 18 consultórios médicos de diversas especialidades –, novo núcleo interno de regulação (R$ 40 mil), central de material e esterelização (R$ 400 mil) – investimento em equipamentos e etapas de lavagem e desinfecção –, reforma do pronto-socorro infantil (R$ 80 mil) e manutenção predial externa (R$ 500 mil).

As ações fazem parte do plano de investimentos da Prefeitura na área da saúde previstos para o primeiro semestre deste ano. “A rede física chega em um ponto numericamente em equilíbrio. A próxima fase é de avanço tecnológico, da inovação, humanização, qualificação de processos e capacitação de profissionais. entre outros”, afirmou Auricchio.

Mesmo com as reformas, a Prefeitura garante que o atendimento aos usuários não será prejudicado.