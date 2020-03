De braços abertos na Páscoa

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 00:01



Os amantes de chocolate têm destino perfeito para curtir a Páscoa: Gramado, no Rio Grande do Sul. A cidade localizada na Serra Gaúcha, que é o principal destino de inverno no Brasil, se prepara para receber turistas de várias partes do País e do mundo no evento que acontece de 29 de março a 21 de abril. Durante este período, as principais ruas do município de pouco mais de 31 mil habitantes estarão decoradas e em clima de festa. Os telhados no estilo colonial, baseado em arquitetura europeia, vão se misturar a ovos gigantes de chocolate e coelhos para alegria de adultos e crianças, cenário perfeito para lindas fotografias. Além disso, a cidade, que tem 90% da sua economia em torno do turismo, oferece diversas outras atrações de passeios.



O evento será organizado em clima de festa. No último dia 11, o Senado aprovou Projeto de Lei que torna Gramado a Capital Nacional do Chocolate Artesanal e precisa apenas da sanção presidencial. A cidade conta com 19 fábricas que, sob a tutela de chefs chocolatiers, elaboram os doces finos das mais diversas variedades, qualidades e preços, que agradam dez em cada dez pessoas – com raríssimas exceções, é claro. O pioneiro neste setor foi Jaime Prawer. O empresário inaugurou a primeira loja Prawer em 1976, quando foi realizada na cidade a quarta edição do Festival de Cinema Brasileiro, o que teria proporcionado mídia espontânea ao empreendimento. Logo depois, muitos outros empreendimentos apareceram para aproveitar o clima aconchegante da Serra Gaúcha.



A ideia dos organizadores é surpreender os turistas. Uma das novidades neste ano é a Vila da Páscoa, que vai funcionar das 10h às 20h e terá entrada gratuita. Localizada na Praça das Etnias, terá expositores locais e seus produtos artesanais, apresentando lembranças feitas à mão para decorar a casa com o espírito de Páscoa ou para dar de presente. Além disso, os enfeites aplicados nas ruas centrais e em diversas rotatórias do município apresentam cores vivas, estampas, madeira e chocolate, celebrando a união e a fertilidade.



Outra atração imperdível é, sem dúvida, a Trupe de Páscoa. Eles viverão as mais inusitadas aventuras, encantando adultos e crianças, com habilidades de clowns (palhaçadas), bailarinos e outras manifestações artísticas. O grupo é formado por atores Mambembe, que com certeza vai emocionar o público, resgatando a simbologia da Páscoa, em um espetáculo lúdico em que, por meio de canções, apresenta muita interatividade com o público.



Um dos cartões postais de Gramado, a Rua Coberta, localizada no coração da cidade, vai oferecer programação variada com apresentações teatrais, muita música e outras manifestações artísticas gratuitas. Durante todos os dias, o espaço kids recebe os visitantes e a comunidade, com atividades lúdicas e educativas, que fazem brilhar os olhos de adultos e crianças.



Quem for viajar com crianças tem ainda ótima opção de entretenimento com o espetáculo Tito, um coelho atrapalhado, que conta a história de um animal de bom coração e sonhador, mas um pouco distraído e atrapalhado. Ele tem a missão de levar o Ovo Dourado para a fábrica de seu pai porque a Páscoa está chegando e precisam começar a fabricar os ovos de chocolate. Muitas situações surpreendentes acontecem no meio do caminho em trama que promete agradar. A encenação acontece de sexta a domingo, sempre com uma apresentação por dia e o ingresso custam R$ 70 (adulto) e R$ 35 (crianças de 3 a 12 anos).



ESPIRITUALIDADE

Além das festividades relacionadas ao chocolate, a cidade também pretende atender aos mais religiosos. A programação terá o Gramado Aleluia, dia 5 de abril, às 9h30, que terá a Procissão de Ramos, espetáculo que começa com uma marcha solene e culmina em oração, bênçãos e atos litúrgicos. O trajeto percorrido pela procissão inicia na Praça das Etnias e segue até a Igreja Matriz São Pedro, e a celebração simboliza a entrada de Jesus em Jerusalém, momento em que o povo o acolhe cantando e traçando um caminho com ramos e capas.



Em outra atração, a Avenida Borges de Medeiros será iluminada com tochas e velas para encenar as últimas horas da vida de Jesus Cristo. Assim começa a Procissão de Passos, dia 10 de abril, às 20h, quando cortejo com momentos importantes que revivem a história de Cristo, da prisão até a ressurreição, por meio da encenação e de alegorias, ao som de batidas de instrumentos musicais. Uma atração de muita emoção e fé envolvendo cerca de 600 pessoas, em romaria que resgata rituais da Idade Média pela principal Avenida da cidade chegando até a Igreja Matriz São Pedro.



COMO CHEGAR

São vários os caminhos que levam do Grande ABC até Gramado, que fica a pouco mais de 100 quilômetros da Capital Porto Alegre. Quem tem paciência pode se aventurar a ir de carro, mas terá de percorrer mais de 1.150 quilômetros, o que obriga planejar bem a viagem com paradas estratégicas. A forma mais fácil é de avião. Voo saindo de São Paulo dia 7 de abril e voltando no dia 12, sai a partir de R$ 284 por pessoa, mas será preciso alugar um carro ou contratar transporte executivo no próprio aeroporto. Como a cidade é turística, são inúmeras opções de hospedagem a partir de R$ 700 para duas pessoas.

Chocofest movimenta Nova Petrópolis

Quem for à Gramado na Páscoa não pode deixar de conhecer outro evento que atrai milhares de pessoas: a Chocofest, considerada por muitos o maior evento da época no Brasil. A atração era realizada em Gramado até 2014, mas após quatro anos parada voltou com tudo em 2018, mas em outro endereço: a cidade de Nova Petrópolis, que fica a 36 quilômetros de distância. As atividades, a maioria gratuita, acontecem de 2 a 12 de abril, em espaço tematizado e encantador.



Entre as atrações da Chocofest está a o Planeta das Guloseimas, que como o próprio nome sugere é recheado de opções gastronômicas que deixam os turistas indecisos do que provar primeiro. Além de stands de alimentação, a feira conta com a Vila do Açúcar, tem pinturas com chocolate, a Casa da Bruxa e palco no qual acontecem diversas apresentações.



Durante todos os finais de semana da Chocofest acontecem na cidade desfiles com dezenas de atores que colorem as principais ruas nos arredores do evento e chamam atenção, principalmente, das crianças. Além disso, a programação ainda conta com apresentações de teatro e de música e outros roteiros, como o espaço reservado para artistas convidados do mundo todo retratarem a Páscoa em ovos de tamanho gigante. Por fim, a Casa da Vovó Coelha também atrai visitantes com espaços de oficina culinária, artesanato e outras atrações para o público infantil.

Maior encenação do mundo, Paixão de Cristo é atração em Pernambuco

Todos os anos, durante a Semana Santa, a cidade-teatro de Nova Jerusalém, localizada no município do Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco, a 180 quilômetros do Recife, recebe cerca de 70 mil pessoas que vão assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo no maior teatro ao ar livre do mundo. A temporada de 2020 acontecerá de 04 a 11 de abril.



Na peça teatral, que este ano completa 53 anos, a vida de Jesus é contada em nove palcos-plateia com arrojada cenografia que reproduz arruados, ruelas, grandes pátios e jardins da Jerusalém dos tempos de Jesus, como os cenários do Templo, do Fórum Romano, do Palácio de Herodes, da Via Sacra e do Monte do Calvário.



Além disso, rico figurino e efeitos especiais de última geração completam a grandiosidade do espetáculo. A encenação tem início com a cena do Sermão da Montanha e termina com a espetacular ascensão de Jesus aos céus. A peça começa diariamente às 18h, mas os portões são abertos ao público às 16h. O evento não tem caráter religioso. Trata-se de espetáculo teatral que recebe público diversificado, incluindo turistas que são atraídos pelo entretenimento cultural e grupos ligados a igrejas cristãs.



Outro ponto alto do espetáculo é o elenco, formado por renomados atores e atrizes que conferem à encenação carga dramática intensa por meio de interpretações magistrais que emocionam e dão força ao realismo das cenas. Neste ano, a encenação contará com Caco Ciocler (Jesus), Edson Celulari (Herodes), Christine Fernandes (Maria), Juliana Knust (Madalena) e Sérgio Marone (Pilatos), além da influenciadora digital Thaynara OG, que fará o papel de Herodíades. O elenco é formado também por mais de 50 atores e atrizes pernambucanos, entre os quais se destacam Ricardo Mourão (Caifás), José Barbosa (Judas), Júlio Rocha (Pedro) e Ricardo Japiassu (Anás). Ao todo, são 450 pessoas entre atores e figurantes e 600 profissionais incluindo técnicos, eletricistas, sonoplastas, contra regras, maquiadores, cabeleireiros, e camareiras, entre outros.



A maior parte do público chega a Fazenda Nova para assistir aos espetáculos através de ônibus de turismo e vans, que é a forma mais fácil e cômoda. Estes serviços de traslados têm preços variados e podem ser encontrados facilmente na internet. Existem também iniciativas independentes de grupos de amigos, igrejas, clubes e associações, que formam caravanas. Muitas pessoas também preferem ir de automóvel. A estrada que liga a cidade-teatro à capital pernambucana e ao município de Caruaru é duplicada na maior parte do trajeto, oferecendo conforto e segurança para os viajantes.



Além disso, os turistas de qualquer parte do Brasil que optarem por pacotes de hospedagem no Recife, em Caruaru ou na paradisíaca praia de Porto de Galinhas, podem adquirir o passeio para assistir ao espetáculo. O valor do pacote com voo e hospedagem para duas pessoas em Porto de Galinhas, com saída dia 6 de abril e retorno dia 10 sai a partir de R$ 1.200 por pessoa. As entradas para o espetáculo, que já estão à venda pelo site oficial (novajerusalem.com.br) custam de R$ 100,00 a R$ 120,00, dependendo do dia.



OPÇÃO NO INTERIOR

Quem não tem tempo ou dinheiro para ir até Pernambuco, pode desfrutar do segundo maior espetáculo ao ar livre do mundo na cidade de Santana de Parnaíba, que fica a 60 quilômetros do Grande ABC. Lá, acontece o Drama da Paixão de Cristo, que é gratuita e acontece dias 9, 10 e 11 de abril, com início às 20h30. Neste ano, a programação começa com a encenação Bravura de Ester e depois conta a vida, morte e ressurreição de Cristo.



O evento acontece as margens do Rio Tietê, na barragem Edgard de Souza, no km 40 da Estrada dos Romeiros, e deve atrair cerca de 24 mil pessoas. Os organizadores recomendam ir de carro até o centro de Santana de Parnaíba e estacionar em bolsões identificados, que ficam a dez minutos a pé do teatro. AF (com Agências)

Parque aquático indoor é opção para quem quer descansar

O clima em abril nem sempre é convidativo ao turismo, já que normalmente o frio é predominante. Uma alternativa para superar o problema é o parque aquático indoor, recém-inaugurado pelo Tauá Resorts, localizado na cidade de Atibaia, que fica a apenas 78 quilômetros de distância do Grande ABC. O complexo, que abriu as portas em 11 de outubro, conta com 5.500 metros quadrados e capacidade de atender 1.500 pessoas durante todo o dia.



Esse é o primeiro projeto nestes moldes na América Latina e produzido por empresa turca. “Visitamos parques aquáticos em outros lugares do mundo e trouxemos para o Brasil projeto único na hotelaria, com equipamentos europeus. Queremos levar experiências inesquecíveis para os nossos hóspedes em dias quentes, frios ou chuvosos”, explica a diretora comercial e de marketing do Grupo Tauá de Hotéis, Lizete Ribeiro.



O Tauá Aquapark Indoor possui ambiente climatizado e 16 atrações que levam diversão para todas as idades. A atração Aquapark do Torí é toda tematizada com a Turma do Torí e possui sete toboáguas e um balde giratório; as atrações Tauá Tubo e Rodopiou, que podem ser vistas da Rodovia Dom Pedro I, possuem 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de cinco andares – são as atrações mais radicais do Parque. O Rio Lento, dá volta por todo o complexo de uma forma tranquila; o Aqua SPA tem água aquecida a 29°C; para os amantes de esportes, a atração Arremesse tem redes de basquete na piscina e a atração Aqua Biri possui uma rede de biribol para ótimas partidas entre amigos.



O complexo ainda conta com bar molhado, temakeria, lanchonetes, sorveteria e seis bangalôs que dão ao hóspede área privativa e exclusiva para aproveitar o Aquapark – neste caso, o valor da unidade é de R$ 490,00. O acesso ao parque é exclusivo para os hóspedes do Tauá Resort & Convention Atibaia. Na Páscoa, o pacote para casal e dois filhos até 12 anos sai a partir de 5.079,60.



UM DIA SÓ? DÁ PARA CURTIR

Quem não conseguir dar aquela esticadinha de quatro dias pode aproveitar da mesma maneira. Opção apropriada para a Páscoa é a Fazenda do Chocolate (www.fazendadochocolate.com.br), que fica em Itu, a 118 quilômetros do Grande ABC. O local, que já foi cenário de campanhas publicitárias e novelas, remete à típica fazenda, com animais soltos e contato com a natureza. Tanto a entrada como o estacionamento são gratuitos. O visitante paga apenas pelos passeios, como o Roteiro do Chocolate (R$ 24,90), que conta como é a produção do doce desde o plantio do cacau até a barra pronta, com direito à visita e degustação no laboratório; Roteiro Caipira (R$ 16,90) que conta a história do local, passando por prédios históricos, como a senzala, a capela e a casa antiga, onde é servido cafezinho; e o trenzinho (R$ 15), que dura 45 minutos e leva o visitante até o ponto mais alto do local, com vista privilegiada.