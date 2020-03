Cruzeiros negam embarque de passageiros

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 21:56



O novo coronavírus (Covid-19.) já provocou aproximadamente 3.100 mortes em todo o mundo e infectou cerca de 90.300 pessoas em 70 países. Tais situações mexeram com o cenário do turismo mundial e fez com que órgãos, entidades ou qualquer tipo de agências do setor adotasse postura cautelosa.

A CLIA (Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos, da sigla em inglês) e a CLIA Brasil, por exemplo, estão negando embarque para passageiros que estiveram nos últimos 14 dias em países com grande intensidade de casos, como China, Coreia do Sul, Irã, Hong Kong, Macau e cidades do Norte da Itália. Também estão impedidas pessoas que tiveram contato ou trataram de suspeitos ou diagnosticados com o Covid-19.

“Continuamos em contato próximo com governos locais em todo o mundo e, embora lamentemos que essas mudanças resultem na negação de embarque para alguns de nossos hóspedes, os viajantes devem saber que sua saúde e segurança são a prioridade absoluta para a indústria”, afirmou Kelly Craighead, presidente e CEO da CLIA.

Todo um trabalho de triagem vem sendo feito como prevenção. Todos os passageiros são submetidos a questionários solicitando histórico de viagem e condições clínicas. Em caso de respostas afirmativas que possam indicar pessoa suspeita ou diagnosticada, um integrante da equipe médica do navio imediatamente realizará avaliação gratuita.

OPERADORAS DE TURISMO

A BRAZTOA (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) indica que pessoas com viagem marcada se orientem antes do embarque. Segundo nota enviada ao Diário, “a principal recomendação é que os passageiros busquem informações sobre a real situação em órgãos oficiais”.

Além disso, caso a pessoa ainda não tenha fechado o destino, indica-se que evite lugares com mais incidência da doença. “Recomendamos que as pessoas usem o bom-senso para decidir sobre suas viagens. Caso não haja necessidade de ir para regiões mais afetadas, busque alternativas. Os operadores e agentes poderão fazer as melhores recomendações conforme o perfil de cada cliente.”<EM>

Na segunda-feira, a Latam anunciou até o dia 16 de abril a suspensão dos voos entre São Paulo e Milão, na Itália. Os passageiros que já tinham passagem comprada para alguma data entre este período, deve remarcar ou pedir o reembolso. (colaborou Anderson Fattori)

Casal andreense suspeita ter contraído vírus em visita à Itália

Uma viagem de cinco dias à Itália em janeiro vai ficar marcada para um casal andreense não só pelas paisagens, momentos e boa comida. Isso porque ao retornarem para Dublin, na Irlanda, onde vivem, Rubem de Lima Savordelli, 29 anos, e Karla Santos de Carvalho, 27, passaram por maus bocados. Primeiro ela mal conseguia se levantar da cama sozinha e passou quase duas semanas sentindo muitas dores no corpo e nos olhos, febre alta e congestionamento nasal. Depois, foi a vez dele sofrer com os sintomas.

Ambos acreditam ter contraído o novo coronavírus em algum grau. Entretanto, os médicos irlandeses não confirmaram tal diagnóstico. “Depois de alguns testes respiratórios simples no hospital, descartaram a possibilidade de ser o vírus, porém, mesmo tomando os medicamentos levamos cerca de duas semanas para começar a melhorar”, conta Karla.

O casal visitou Milão, Tirano, Florença e Roma. “Ainda era tudo novo sobre o vírus e não estávamos muito por dentro do assunto. Já era possível ver um grande número de asiáticos usando máscaras, o que é comum entre eles, então não nos chamou a atenção. Andamos muito de trem por lá, o que nos faz acreditar que de alguma forma tivemos contato com o vírus. Ao voltar para casa após cinco dias de viagem, ficamos muito doentes”, relembra.

Recuperado, o casal foi à Austrália há duas semanas e nos deslocamentos de ida e volta (passando por Abu Dhabi e Alemanha), foram diversas vezes questionados sobre o histórico de viagem. “Nos aeroportos a vigilância é severa. Muitos lugares têm proibido a entrada de chineses, especificamente. Fizeram várias vezes a mesma pergunta: ‘esteve na China nas últimas semanas?’ a cada ponto que parávamos”, conta a andreense, que não vê histeria em outros países. “Mas é possível notar grande preocupação. Não se fala em outra coisa.”

Rubem e Karla adotaram o uso de máscaras e buscam fazer uso do álcool em gel para higienização das mãos. Já dentro dos aviões, fazem uso de lenços umedecidos.