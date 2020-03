Passeio em São Paulo faz homenagem às mulheres

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 21:54



O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente em 8 de março, mas em São Paulo a celebração se estenderá por todo o mês, por meio do roteiro gratuito Vem pro Triângulo SP – Mulheres, que é promovido regularmente pela Prefeitura da Capital e ganhou versão especial. Entre os dias 7 e 29, sempre aos sábados e domingos, o turista pode viajar no tempo por meio da história da cidade relacionada com mulheres que viveram, passaram ou de alguma forma ficaram conhecidas por se aproximarem de locais estratégicos da região, deixando suas marcas.

Entre as mulheres que serão lembradas no trajeto de uma hora, realizado a pé, estão: Inezita Barroso e a cantora Marcia, índia Bartira, Dona Veridiana Prado, Luiza Galvão Lopes, Domitila de Castro Canto e Melo (a Marquesa de Santos), Nicolina Vaz, Tereza Toledo Lara, Nair Bello, Maria Pia Matarazzo, Ella Fitzgerald e a Rainha Elizabeth. Alguns coletivos também serão abordados como as mulheres investidoras, mulheres na carreira bancária, na revolução de 1932, na faculdade de Direto do Largo São Francisco, e no Modernismo, reforçando perfis vanguardistas de algumas personagens históricas.

O tour começa na Praça Antonio Prado, passando pelo Edifício Martinelli, o Vale do Anhangabaú, até a Avenida São João, citada na canção Ronda que, embora escrita por Paulo Vanzolini, ganhou força nas vozes de duas mulheres: Inezita Barroso, a primeira intérprete, e Márcia, cantora cuja versão se tornou a mais conhecida.

No Largo São Bento, próxima parada, o público conhece a história da índia M’bicy ou Bartira, que viveu com sua tribo no local onde hoje é o Largo. Ela se casou com o português João Ramalho, fundador da cidade de Santo André da Borda do Campo, em 1553, que depois seria desmembrada entre Santo André, São Bernardo e São Caetano.

No Largo do Café, Dona Veridiana Valéria da Silva Prado será lembrada por ser considerada mulher à frente de seu tempo. Nascida em 1825, casou-se aos 13 anos com seu tio – obrigada pela família – que queria manter os bens entre os parentes mais próximos. Contrariando os costumes da época, separou-se aos 53 anos, assumindo as fazendas de café da família e dirigindo o jornal Comércio de São Paulo, pertencente ao filho Eduardo Prado, para evitar que ele fosse à falência.

O Solar da Marquesa de Santos também será um ponto de parada do roteiro, que lembrará o papel da Marquesa, personagem tão conhecida da história paulistana.

O Vem pro Triângulo SP – Mulheres é gratuito, mas é preciso reservar ingresso no site sympla.com.br/vemprotriangulosp. São três sessões, sempre aos sábados, às 11h, 13h30 e 15h30. A atividade é feita em grupo de até 25 pessoas e tem duração de uma hora. O ponto de encontro é uma van de atendimento turístico, localizada na Praça Antônio Prado.