Santo André está fora da Copa do Brasil

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/03/2020 | 21:20



O Santo André perdeu pela primeira vez no ano ao lado dos seus torcedores. Na noite desta quarta-feira, no Bruno Daniel, o time enfrentou o Goiás, pela segunda rodada da Copa do Brasil e foi derrotado por 2 a 0. Com o resultado, o Ramalhão deu adeus ao torneio e ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Já os goianos esperam quem passar de Vasco x ABC-RN.

Depois de um primeiro tempo no qual os andreenses tiveram mais domínio, o time goiano abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo, com Rafael Vaz, de cabeça. O Ramalhão desperdiçou pelo menos duas grandes oportunidades para empatar e pagou o preço. Daniel Bessa, já nos acréscimos, definiu o resultado em cobrança de pênalti.



Agora o Ramalhão volta o foco somente para o Paulistão, o qual lidera. Sábado, às 15h, o time joga mais uma vez no Bruno Daniel, em visita do lanterna Oeste.