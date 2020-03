Região tem 15 casos suspeitos de coronavírus; País confirma terceiro

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/03/2020 | 00:01



O Grande ABC já contabiliza 15 casos suspeitos do novo coronavírus. Santo André e São Bernardo têm cinco pacientes em observação em cada um dos municípios; São Caetano, três, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, um cada. As outras cidades não têm, no momento, suspeitas em investigação. Os exames estão sendo realizados pelo Instituto Adolfo Lutz.

Em todo o Estado de São Paulo são 135 casos suspeitos e outros 131 já foram descartados. O total de infectados subiu para três, após a confirmação de um novo paciente atendido pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Trata-se de um homem colombiano de 46 anos que mora em São Paulo e esteve na Itália, Áustria, Alemanha e Espanha e desembarcou em São Paulo no dia 1º de março. Assim como os outros homens contaminados, de 61 e 32 anos, esse novo paciente foi colocado em isolamento domiciliar.

No Brasil, são 513 casos suspeitos. O Ministério da Saúde considera que ainda não há a circulação do vírus no País, pois todas as contaminações ocorreram no Exterior. Na última terça-feira, o governo federal ampliou para 27 o número de países que estão na lista de locais monitorados.

Atualmente, 30 países, além da China, são monitorados pelo governo federal por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem nos últimos 14 dias pela Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza os dados diariamente na Plataforma IVIS (plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/), com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação à situação epidemiológica.

O governo do Estado criou um site para orientar a população sobre o tema e enfrentar a disseminação de fake news www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.